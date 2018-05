Tusmørke, die psychedelische, progressive Folk Rock Band aus Skien, Norwegen stellt mit Fjernsyn I Farver („Farbfernseher“) ihr neues, sechstes Album, das ganz lose auf zwei Konzepten von Licht, Zeit und Realität basiert, im vollen Stream vor:

Hören wir, was die Band selbst zum neuen Album sagt: „Fjernsyn I Farver ist das Pendant zu unserem letzten Album Hinsides. Alle Songs entstanden in ungefähr demselben Geisteszustand und in derselben Zeit. Wir haben dann die Songs in zwei Kategorien sortiert, Tod und Raum. Hinsides war somit das Todesalbum („Tod“ wird auf Norwegisch „Dess“ ausgesprochen), während dies das Weltraumalbum ist, sowohl sci-fi-wise als auch psychedelisch.

Erwarte nicht den Klang von ’67, obwohl; Wir sehr inspiriert von Goblin, den norwegischen New Wavern Kjøtt, sowie von den norwegischen Hardrockern Høst und Vogelbeobachtung. Wie das kommt? Nun, der Raum ist voller Horror, Härte, Felsen und Wellen. Zudem sind Benediktator und Krizla begeisterte Ornithologen. Die Welt ist aus dem kosmischen Ei geschlüpft, das vom Paradiesvogel gelegt wurde. Das Eigelb unserer Existenz ist immer noch von dem weißen, blendenden Licht umgeben, das unser wahres Sehen blockiert. Die Frage ist nicht: Woher kommen Visionen? Die Frage ist: Wohin gehen sie? Die Antwort ist leider auf Norwegisch.“

Tusmørke ist eine psychedelische, progressive Folk Rock Band aus Skien, Norwegen. Fjernsyn i Farver („Farbfernseher“) ist ihr sechstes Album, das ganz lose auf zwei Konzepten von Licht, Zeit und Realität basiert. Alles, was wir sehen, ist eine Reflektion, die durch Licht von der Sonne gemacht wird, die auf ein Objekt trifft. Das reflektierte Licht wird von unseren Augen registriert, aber die Reflexion wird auch in allen anderen möglichen Richtungen ausgesandt, wobei sie mit Lichtgeschwindigkeit reist. Die ungehinderten Reflexionen reisen für immer durch den Weltraum. Wenn wir ein Mittel entwickeln könnten, um uns schneller als das Licht zu bewegen, könnten wir diese Reflexionen überholen und sie wieder sehen, also die Geschichte rückwärts betrachten. Die zweite Idee ist, dass Licht nicht als etwas angesehen wird, dass auf etwas trifft und dann zurückreflektiert wird, wodurch also für das menschliche Auge ein Bild in Farbe entsteht. Wenn es keine physischen Objekte gäbe, die das Licht reflektieren könnten, gäbe es eine ewige Gesamtheit, eine Art Dunkelheit, da Licht nicht gesehen würde…

Alles sehr überwältigend, aber Tusmørke haben keine Angst vor irgendjemandem oder irgendetwas – nicht einmal vor verblüffend komplexen Theorien der Existenz. Sie setzen sich gerne mit Ideen auseinander, die sie kaum verstehen, die sie jedoch als bedeutungsvoll empfinden.

Tracklist

1. Fjernsyn I farver (Colour Television)

2. Kniven I kurven (The Knife in the Basket)

3. Borgerlig Tussmørke (Civil Twilight)

4. 3001

5. Death Czar

6. Tøyens Hemmelighet (The Secret of Tøyen)

