Eine Woche bevor die Tiroler Black Metaller von Asphagor am 11. Mai mit The Cleansing ihr drittes Album in die Läden bringen, gibt es mit dem Track The Solipsist eine weitere Kostprobe auf YouTube vorab! Den ersten Presseresonanzen zufolge wird das Album dabei den im Vorfeld gesteckten hohen Erwartungen mehr als gerecht. Der jetzt veröffentlichte Song wartet zudem mit einem Guest-Vocalist auf, bei dem es sich um niemand geringerem als Morean von Dark Fortress, Noneuclid und Alkaloid handelt.

The Cleansing erscheint als edles Digipak und enthält 10 Songs bei einer Spielzeit von gut 60 Minuten, welche von Patrick W. Engel (Temple Of Disharmony) produziert, gemischt und gemastert wurden.

The Cleansing Release Tour:

10.05.2018 – ROCKHOUSE, SALZBURG (AT)

19.05.2018 – KOMMA, WÖRGL (AT)

08.06.2018 – P.M.K, INNSBRUCK (AT)

16.06.2018 – ((STEREO)), KLAGENFURT (AT)

14.07.2018 – SICK MIDSUMMER 2018 (AT)

27.10.2018 – BACKSTAGE, MÜNCHEN (DE) Links: Facebook: https://www.facebook.com/Asphagor/ YouTube: https://youtu.be/pat-397riIs

