Die Frankfurter Kult-Thrasher Tankard machen erneut gemeinsame Sache mit der Melbourner RMIT Universität! So entsteht derzeit ein neues Animationsvideo zum Track Don’t Bullshit Us, der von ihrem aktuellen Erfolgsalbum One Foot In The Grave (u.a. #26 in Deutschland) stammt. Das Projekt wird einmal mehr von Aaron McLoughlin geleitet, der mit seinem Team bereits das Video zu Fooled By Your Guts beigesteuert hat. Des Weiteren führte McLoughlin für das One Foot In The Grave-Musikvideo Regie. Hier habt ihr ein paar erste Eindrücke der Entstehung.

Holt euch Tankards aktuelles Studioalbum One Foot In The Grave hier.

Mehr zu One Foot In The Grave:

One Foot In The Grave: https://www.youtube.com/watch?v=vkwWlPtKXdE

Arena Of The True Lies: https://www.youtube.com/watch?v=hXto44JfQOQ

Syrian Nightmare: https://www.youtube.com/watch?v=RqbYApfeUeE

Pay To Pray: https://www.youtube.com/watch?v=PG7XMB2fjTE

35 Jahre Tankard : https://www.youtube.com/watch?v=kYxHcFVO6eo

Tankard live:

05.05. MEX Mexico City – Corona Hell & Heaven

06.05. GCA Ciudad de Guatemala – Rock’ol Vuh

08.05. ES San Salvador – Cifco

09.05. CO Cali – Discoteca Green Bird

10.05. CO Bogotá – Royal Center

15.06. D Ferropolis – With Full Force

05.07. E Barcelona – Rock Fest

20.07. D Fritzlar – Rock am Stück

21.07. D Weil am Rhein – Baden in Blut Open Air

27.07. D Brande-Hörnerkirchen – Headbangers Open Air

28.07. D Essen – Nord Open Air

11.08. D Schlotheim – Party.San Open Air

17.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

08.09. CH Hüttikon – Meh Suff! Metal-Festival

21.09. D Würzburg – Posthalle

22.09. D Magdeburg – Factory

19.10. D Leipzig – Hellraiser

20.10. CZ Brünn – Melodka

21.10. CZ Prag – Rock Café

02.11. D Karlsruhe – Substage

03.11. D Andernach – JUZ Liveclub

23.11. D Aachen – Musikbunker

24.11. NL Ulft – Metal on Metal

30.11. D Hannover – MusikZentrum

01.12. D Dresden – Skullcrusher

08.12. D Oberhausen – Ruhrpott Metal Meeting

28.12. D Saarbrücken – Garage

29.12. D München – Feierwerk

Kommentare

