Twilight Force: entfesseln ersten Track-By-Track-Trailer zu »Dawn Of The Dragonstar«!

Ihr geduldigen Krieger, seid wachsam! Twilight Force neues Abenteuer namens »Dawn Of The Dragonstar« steht kurz davor (VÖ: 16. August 2019 via Nuclear Blast), eure Ohren mit seinen magischen Klängen zu erobern. Um ihrer Gefolgschaft nicht nur einen akustischen, sondern auch einen inhaltlichen Eindruck der ersten fünf Kapitel des Werks zu verschaffen, hat die Truppe heute die erste Episode einer verlockenden, zweiteiligen Track-By-Track-Trailerserie enthüllt. Zu sehen gibt es diese hier:https://www.youtube.com/watch?v=qz4vCw8VMnc

Bestellt »Dawn Of The Dragonstar« jetzt vor: http://nblast.de/TFDawnOfDragonstar

Bestellt das Werk digital vor, um ‚Dawn Of The Dragonstar‘ und ‚Night Of Winterlight‘ sofort zu eurer Bibliothek hinzufügen zu können (nur via amazon oder iTunes), oder sichert es euch schon jetzt via Spotify,Apple Music oder Deezer: http://nblast.de/TwilightForcePreSave

Lauscht den neuen Tracks in den NB-New Releases-Playlists:

http://nblast.de/SpotifyNewReleases / http://nblast.de/AppleMusicNewReleases

Mehr zu »Dawn Of The Dragonstar«:

‚Dawn Of The Dragonstar‘ OFFIZIELLES VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=qmHOIDUApfA

‚Night Of Winterlight‘ OFFIZIELLES LYRICVIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=4Z9NPkLrK_I

Das Album wird als Jewelcase-CD, Digibook, auf Vinyl sowie in digitaler Form feilgeboten werden. Sowohl die Vinyl- als auch die nur begrenzt verfügbare Digibook-Edition wird der Gefolgschaft einige Bonustracks bieten. Einer davon ist eine erlesene Coverversion des allseits beliebten Songs ‚The Power Of The Ancient Force‘(2014), interpretiert von der begabten Singer-Songwriterin Hanna Turi. Der nächste Song, eine Orchesterversion von ‚With The Light Of A Thousand Suns‘, nimmt einen auf eine Instrumentalreise in das westlichste Königreich von Vhardas mit. Doch ehe sich das Extra-Abenteuer gen Ende neigt, kommen dieKnights Of Twilight’s Might zum allerersten Mal in den Genuss noch nie zuvor gehörter Demoversionen zweier antiker Twilight Force-Songs, ‚Forest Of Destiny‘ und ‚Enchanted Dragon Of Wisdom‘, die aus Zeiten stammen, in denen Twilight Force noch nicht als Einheit existierten oder gar im Buch der Zeit Erwähnung gefunden hatten (2007 nach menschlicher Zeitrechnung).

Die Titel der zehn Kapitel, die eine Gesamtspielzeit von mehr als 57 Minuten vorweisen, lauten wie folgt:

01. Dawn Of The Dragonstar

02. Thundersword

03. Long Live The King

04. With The Light Of A Thousand Suns

05. Winds Of Wisdom

06. Queen Of Eternity

07. Valley Of The Vale

08. Hydra

09. Night Of Winterlight

10. Blade Of Immortal Steel

Bonustracks (nur DIGIBOOK und 2LP)

11. The Power Of The Ancient Force (HANNA TURI-Version)

12. With The Light Of A Thousand Suns (Orchesterversion)

13. Enchanted Dragon Of Wisdom (Demoversion 2007)

14. Forest of Destiny (Demoversion 2007)

Für die Aufnahmen des neuen Albums wurde einmal mehr die bandeigene Twilight Forge heimgesucht. Das Werk wird den treuen Knights Of Twilight’s Might dieses Mal nicht nur zehn neue Geschichten darbringen, sondern auch erstmals die Stimme des neuen Barden Allyon erklingen lassen. Er war 2018 dem Ruf der Prophezeiungen gefolgt und hatte sich dem Bündnis so angeschlossen.

Die Band lässt dazu verlauten: „Seht her! Wir sind unglaublich erfreut darüber, endlich das dritte Kapitel der TWILIGHT FORCE-Saga ankündigen zu können: »Dawn Of The Dragonstar«. Das unfassbar zauberhafte Artwork, das wieder aus der Feder des mächtigen Kerem Beyit stammt, fängt auf brillante Art und Weise die abenteuerliche und magische Welt der Twilight Kingdoms ein; und es besteht keinerlei Zweifel daran, dass uns auch dieses Mal ein spannendes Abenteuer erwartet. »Dawn Of The Dragonstar« wird ab dem 16. August beim Händler eures Vertrauens zu erwerben sein. Es bedarf also nur noch ein klein wenig Geduld, verehrte Freunde! Bis dahin: Übt euren Kampfesschrei, schärft eure Schwerter und entstaubt eure Zauberspruchbücher. Wappnet euch, auf dass ihr unserem kommenden Triptychon-Abenteuer gewachsen sein mögt.“

Nachdem die Truppe die glorreichen Lieder ihrer zwei bisherigen Werke in den vergangenen Jahren mit bekannten Spielleuten wie Sabaton, Accept, Sonata Arctica oder Dragonforce in diversen Teilen der Erde vorgetragen hat, werden sich Twilight Force selbstverständlich auch dieses Mal auf die Lauer legen, um – wann auch immer sie die Chance ergreifen können – den Spielstätten in aller Welt einen Besuch abzustatten. Ein paar Gastspiele auf bekannten europäischen Festivals wurden bereits bekanntgemacht, weitere sollen in Bälde folgen…!

—–

Twilight Force live:

15.08. D Dinkelsbühl – Summer Breeze

14. – 21.10. E Mallorca – Full Metal Holiday

—

Twilight Force sind:

Allyon | Gesang

Lynd | E- und Akustikgitarren, Laute

Born | Bass

Blackwald | Keyboards, Klavier, Violine, Cembalo

De’Azsh | Schlagzeug

Aerendir | Gitarre

Weitere Infos:

www.facebook.com/twilightforce

www.instagram.com/twilight_force

www.nuclearblast.de/twilightforce

