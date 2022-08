Tyra: veröffentlicht Remix ihrer Single „Heavenly Way To Sin“

Die Sommerzeit ist in vollem Gang und Tyra meldet sich mit einem Remix ihrer Single Heavenly Way To Sin zurück. Die 26-Jährige hat nonstop an neuer Musik gearbeitet und bevor sie ihre neue Musik der Welt präsentiert, kollaborierte die Sängerin mit DJ und Produzent Thomas Godel, um einen deepen, sexy und beatlatsigen Remix ihrer 2020er Single zu kreieren. Tyra überrascht mit neuen FaceMen ihrer Musik und ihrer selbst, nachdem sie bereits seit dem Beginn ihrer Karriere viele schöne Clubplatzierungen (Clubchart Erfolge in England, Deutschland, Frankreich, Dänemark), Airplay in mittlerweile 16 Ländern, 6-stelligen Streamingzahlen und den ersten großen Spotify-Playlists (Weekend, Discover Weekly) sowie zehntausende Views auf YouTube erreicht hat.

Macht euch bereit für neue Musik von Tyra!

https://tyra-official.com

https://www.facebook.com/officialTYRA