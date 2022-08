cye-The Band: präsentieren einen weiteren Song vom neuen Album „The Strange Animal From The North“

Am 02.09.2022 erscheint das Album The Strange Animal From The North von cye-The Band! Nachdem die Schweizer vor einiger Zeit bereits 4th Movement veröffentlicht haben, wird jetzt ein weiterer Song vorgestellt. Mit 5th Movement zeigen die brillanten Musiker erneut, dass sich ihr musikalischer Horizont weit hinter jeglichem Tellerrand befindet.

Aufgenommen wurde The Strange Animal From The North von der Band selbst im heimischen Fehraltorf, der Mix kommt von Felix Müller vom Tonstudio Nagelfabrik in Wetzikon. Inspiriert wurde das Album durch die Novelle The Strange Animal From The North And Other Oddities des schwedischen Autors Lars Gustafsson.

Die Band über ihre Musik:

„Wenn das Zeit-Raum-Kontinuum leicht ‘gebeugt’ wird, und die Kausalität Wechselwirkungen weicht, entstehen Geschichten wie die von Gustafsson; es entstehen ‘Unregelmäßigkeiten’ im linearen Verständnis – das Zeitgefühl wird ausgetrickst, wie es die Musik auch vermag – ! Und: Unterschiedliche Realitäten kreieren ein ‘unsicheres’ (verunsicherndes) Wahrnehmungsspektrum (ebenfalls in unsere Musik eingewoben), welches alles relativ erscheinen lässt.“

Bei cye-The Band geht es nicht um kurzlebige Hits aus der Chartfabrik, hier geht es um viel mehr. Es geht um die Fähigkeit, die komplexen Strukturen mit allen Sinnen wahrzunehmen.

The Strange Animal From The North Tracklist:

1st Movement

Part A: Introduction

Part B: The Shadow Killer

Part C: The Sunstorm Glider

Part D: Dr. T. White

Part E: The Time Agent

2nd Movement

Part A: The Voice Of The Bard

Part B: Animal Theme

Part C: Captain Wren

4th Movement

Part A: Introduction

Part B: The Mind Bender

Part C: Shifting Realities

Part D: The Matrix Twister

5th Movement

Part A: Transformed Thoughts

Part B: The Secret Of Rhythm And Rhyme

Part C: Turning In Circles

Part D: Dancing With Your Twin

Part E: Animal Theme II

Part F: Medusa’s Eyes

Part G: Time Is Changing Into Distance

Part I: Over The Horizon

Die neuen Songs wurden aktuell in folgender Besetzung eingespielt:

René Tecklenburg – Keyboards

Marko Heinemann – Guitars

Billy Oden – Drums

Special guest Hans Neber – Bass

Wie ein gewaltiges Epos zieht sich die Geschichte von cye-The Band durch die letzten Dekaden. Es beginnt 1978, als René Tecklenburg (key), Marko Heinemann (git), Robert Ackermann (bs), Peter Lüthi (dr) und Claude Ledermann (voc) die Band Ritual gründen. In den folgenden Jahren wechseln sowohl Bandnamen als auch Line-Up immer wieder. Seit 2017 steht aber das aktuelle Projekt cye-The Band mit fester Besetzung René Tecklenburg (key), Marko Heinemann (git) und Billy Oden (dr) wie ein Fels in der Brandung.

Auch 43 Jahre, nachdem die Schweizer ihre erste ambitionierte Gruppe an den Start brachten, brennen die Musiker weiterhin für ihre Leidenschaft, der Musik. Mit den aktuellen Songs zeigt man, dass Musik in diesem Jahrzehnt nicht von Mainstream und Eintönigkeit geprägt sein muss. Hier sind vier erfahrene Musiker am Werk, die progressive Rockmusik in seiner ureigensten und zeitlosen Form darbieten.