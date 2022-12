Cye-The Band – The Strange Animal Of The North

Bereits am 02.09.2022 erschien The Strange Animal Of The North von Cye-The Band digital. Seit letztem Freitag kann man die vier Songs auch physisch über Moonrecords erwerben. In 37 Minuten formen die Musiker in vier Kompositionen einen zeitlosen wie klassischen Rock, der in viele Subgenre-Schubladen schielt. Die Titel haben alle den Namen Movement aufgedrückt bekommen und werden noch mal in Parts unterteilt. Movement 3 fehlt und so steht am Ende für mich am Anfang etwas irritierend Movement 4 und 5. Anhand vom 2nd Movement kann man gut die Unterteilung deutlich machen, Part A: The Voice Of The Bard macht den Anfang. Der Mittelsektor Part B: Animal Theme nimmt an Dramatik zu und gibt an das dramatische Ende Part C: Captain Wren ab. So wurden alle Stücke im instrumentalen Rockgewitter unterteilt. Cye-The Band wollen eben nicht einfach nur Songs spielen, sondern eine geschlossene Geschichte erzählen, ohne dabei ein Wort verlieren zu müssen. Wendige Melodien bringt René Tecklenburg am Keyboard ins Rennen, während Gitarrist Marko Heinemann und Bassist Hans Neber als Special Guest für die Basis sorgen, um aus dieser ebenfalls wieder herauszubrechen. Hinter der Schießbude sitzt Billy Oden, der die Übergänge der einzelnen Passagen geschickt einläutet. Alles in allem ein lebhaftes wie spannendes Projekt, welches über die Dauer jedoch etwas langwierig wirkt. Einzelne Höhepunkte beleben zwar das Geschäft, die oft ineinandergleitenden Soundwände lassen den Hörer gleiten, der selber wieder sehen muss, wie er geerdet wird. Schwerelos, klassisch, mit dem Mut, modernen Rock mit der ältesten Schule zu verknüpfen, gelingt Cye-The Band auf The Strange Animal Of The North ein Instrumentalalbum, welches man zumindest auf seinen Geschmack testen lassen sollte. Als umgänglicher Begleiter im stressigen Alltag taugen die vier Nummern allemal!

