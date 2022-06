cye-The Band: stellen ersten Albumtrailer vor und geben Releasedatum vom neuen Album „The Strange Animal From The North“ bekannt

The Strange Animal From The North heißt das neue Schaffenswerk der Schweizer Progressive-Rock Formation cye–The Band. Es erscheint am 02.09.2022 im Eigenvertrieb. Aufgenommen wurde The Strange Animal From The North von der Band selbst im heimischen Fehraltorf, der Mix kommt von Felix Müller vom Tonstudio Nagelfabrik in Wetzikon.

Nachdem vor einiger Zeit bereits das Album-Artwork und die Tracklist vorgestellt wurden, präsentieren die vier Eidgenossen nun einen neuen Trailer, in dem einige Fragmente des komplexen Gesamtwerkes zu hören sind.

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: