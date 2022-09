cye-The Band: zeigen neuen Trailer und veröffentlichen „The Strange Animal From The North“

Bei cye-The Band geht es nicht um kurzlebige Hits aus der Chartfabrik, hier geht es um viel mehr. Es geht um die Fähigkeit, die komplexen Strukturen mit allen Sinnen wahrzunehmen. Am Freitag erschien nun das fulminante Album The Strange Animal From The North der Schweizer Prog-Rocker zunächst in digitaler Form. Das instrumentale Werk wurde von der Band selbst im heimischen Fehraltorf aufgenommen, der Mix kommt von Felix Müller vom Tonstudio Nagelfabrik in Wetzikon. Inspiriert wurde das Album durch die Novelle The Strange Animal From The North And Other Oddities des schwedischen Autors Lars Gustafsson.

Passend dazu präsentiert die Band einen weiteren Trailer:

