Verlosung: 3 x 2 Karten für die Hard Rock Session 2018 in Colmar am 05.08.2018 mit Ghost, Powerwolf, Doro uvw. – die Gewinner stehen fest

Verlosung: 3 x 2 Karten für die Hard Rock Session 2018 in Colmar am 05.08.2018 mit Ghost, Powerwolf, Doro uvw. – die Gewinner stehen fest

Time For Metal und France-Medienpartner gratulieren Frank aus Sindelfingen, Silke aus Denzlingen und Thomas aus Freiburg zu jeweils zwei Karten für die Hard Rock Session 2018 in Colmar am 05.08.2018.

Informationen zur Hard Rock Session 2018:

Bands: Ghost, Powerwolf, Doro und H.E.A.T.

Ort: „Parc des Expositions“ (Messegelände) Colmar, Avenue de la Foire aux Vins, 68000 Colmar, Frankreich

Datum: 05.08.2018

Genre: Heavy Metal, Hardrock, Melodic Rock, Power Metal, Rock

Veranstalter: Foire aux Vins d`Alsace

Links: https://www.facebook.com/events/363933250770733/ und http://www.foire-colmar.com/de/musikfestival/hard-rock-session

Kommentare

Kommentare