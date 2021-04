Verlosung: dreimal das aktuelle Album „Angels Are Real“ der Schweizer Rockband Pilots Of The Daydreams

Time For Metal und Pilots Of The Daydreams gratulieren Anke aus Bad Oeynhausen, Oliver aus Berlin und Thomas aus Stromberg zu jeweils einem aktuelle Album Angels Are Real der Schweizer Rockband. Wir haben hier zudem ein paar Infos zur Band für euch

Artist: Pilots Of The Daydreams

Herkunft: Ost-Schweiz

Album: Angels Are Real

Genre: Rock

Release: 01.03.2021

Label: Eigenproduktion

Alle Daten und Fakten sowie das Review zum Album Angels Are Real findet ihr hier: https://time-for-metal.eu/pilots-of-the-daydreams-angels-are-real/