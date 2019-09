Visions Of Atlantis: „Wanderers“ chartet weltweit – Europatour startet am 04.10.

Visions Of Atlantis können mit ihrem aktuellen Album Wanderers weltweit Charterfolge feiern. Das Album konnte die Erfolge ihres letzten Werkes The Deep & The Dark von 2018 sogar noch toppen. So befindet sich die österreichisch-französisch-italienische Band weiter auf Erfolgskurs. Hier die Ergebnisse im Einzelnen:

Auf ihrem mittlerweile siebten Studio-Output perfektionieren Visions Of Atlantis ihr einzigartiges Konzept weiter, das Symphonic Metal von seiner facettenreichsten Seite zeigt. Auf Songs wie Heroes Of The Dawn oder Nothing Lasts Forever kommen die kraftvollen Vocal-Duette zwischen Clémentine Delauney und Michele Guaitoli voll zur Geltung.

Song für Song offenbart die Band dem Hörer ihre Welt aus packenden symphonischen Melodien und entführt dabei in immer neue musikalische Klangwelten.

Im Oktober sind Visions Of Atlantis im Vorprogramm von Freedom Call unterwegs:

04.10.19 SK – Kosice / Kasarne

08.10.19 DE – Hamburg / Knust

09.10.19 DE – Berlin / Musik & Frieden

10.10.19 DE – Aschaffenburg / Colos-Saal

11.10.19 CZ – Prague / Meet Factory

12.10.19 CZ – Zlin / Masters of Rock Cafe

13.10.19 HU – Budapest / Dürer Kert

16.10.19 DE – Cologne / Club Volta

17.10.19 DE – Stuttgart / clubCANN

18.10.19 DE – Erfurt / HsD

19.10.19 CH – Pratteln / Z7

https://www.facebook.com/visionsofatlantisofficial/

Kommentare

Kommentare