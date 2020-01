Walpurgisnacht 2020: Finales Billing und Ticket-Vorverkauf

Die De Mortem Et Diabolum-Veranstalter laden am 30.04.2020 zu einem neuen Event. Die Walpurgisnacht an event enflamed by De Mortem Et Diabolum geht in die erste Runde. Stattfinden wird das Eintagesfestival im Orwohaus in Berlin mit den folgenden Bands:

Uada

Helrunar

Sun Of The Sleeples

Grift

Mosaic

Solbrud

Velnias

Stiriah

Bereits jetzt hat der Ticketvorverkauf begonnen.

Tickets können hier bestellt werden: https://www.mam-online.com/bands/de-mortem-et-diabolum.html

Alle weiteren Informationen findet ihr hier:

Walpurgisnacht 2020 Eventseite Auf Facebook

De Mortem Et Diabolum Auf Facebook