Wintermelodei 2022: das Line-Up ist komplett

Black Silence Productions veranstaltet dieses Jahr am 3. Dezember zum fünften Mal das Wintermelodei Festival in der Sputtnikhalle in Münster.

Erneut können wir für die diesjährige Edition des derweil etablierten Festivals ein hochkarätiges Line-Up präsentieren:

Ellende (Black Metal, AT) (neues Album erscheint am 30.09. via AOP Records)

Dödsrit (Post Black Metal, SWE/NED)

E-L-R (Post Metal, CH)

Waldgeflüster (Atmospheric Black Metal / Folk, DE)

Krater (Black Metal, DE)

Iskandr (Avantgarde / Black Metal, Folk, NL)

Fyrnask (Experimental Black Metal, DE)

Damit ist das diesjährige Line-Up komplett. Der Vorverkauf ist gestartet und die limitierten Early Bird Tickets sind bereits vergriffen. Tickets gibt es wie immer nur über die Homepage des Veranstalters.

Tickets: https://blacksilencepro.wixsite.com/home