Desultory – Into Eternity (Re-Release)

Nach wie vor zieht es mich zur Restekiste der liegengebliebenen Alben. Da liegen noch Alben, die im Winter und Frühjahr zu kurz gekommen bzw. unter die Räder gekommen sind. Ich hoffe dort immer noch, das eine oder andere Juwel zu entdecken, welches es verdient hat, hier besprochen zu werden.

Dieses Mal ist es ein Re-Release. Das Label MDD Records hat sich die Mühe gemacht, das Debütalbum Into Eternity der Schweden Desultory noch einmal zu veröffentlichen. Das Ding hat fast 30 Jahre auf dem Buckel, wirkt jedoch erfrischend wie eh und je!

Das Quartett Klas Morberg (Gesang, Gitarre), Håkan Morberg (Bass), Stefan Pöge (Gitarre) und Thomas Johnson hat es 1993 fertiggebracht, mit diesem Album und dem Nachfolger Bitterness ein Jahr später zwei Meilensteine des Schwedentods herauszubringen.

Etwas zu spät, könnte man hier sagen. So bleibt die Death Metal Kapelle Desultory wohl bis heute eher ein Geheimtipp. Bands wie Dismember, Entombed, Grave oder Unleashed hatten das Glück, etwas früher mit ihren Alben da zu sein und gelten bis heute als die Vorreiter der ersten großen Welle der schwedischen Todesbleiszene.

Solch ein Debütalbum wie Into Eternity von Desultory zeigt jedoch, dass es zu diesem Zeitpunkt noch einige geile Bands mit exquisitem Material gab. Gerade in den letzten Jahren gab es von diesem Album einige Re-Releases. Der Bedarf scheint also vorhanden, der nun mit einem erneuten Release der Scheibe auf CD von MDD abgedeckt wird.

