Within Temptation & Jerry Heil: veröffentlichen neue Single “Sing Like A Siren”

Epische Kollaboration mit Statement

Within Temptation melden sich mit einem gewaltigen neuen Track zurück – und diesmal haben sie sich mit der ukrainischen Künstlerin und ESC-Teilnehmerin Jerry Heil zusammengetan. Gemeinsam veröffentlichen sie die eindrucksvolle Single Sing Like A Siren, die ab sofort auf allen gängigen Musikplattformen verfügbar ist. Ein Song, der Schmerz, Kampfgeist und Mut in sich vereint – und zum Aufschrei gegen das Gefühl der Ohnmacht wird. Die Sirene steht dabei sinnbildlich: als Orientierung, als Hoffnungsträgerin, als Ruf nach Hause für all jene, die sich verloren haben.

Der Soundtrack unserer Realität

Sing Like A Siren ist nicht einfach nur ein Song – es ist ein cineastisches Klanggewitter, das die Emotionen unserer Zeit auf den Punkt bringt. Für Jerry Heil ist der Song „mehr als nur Musik – er ist der Soundtrack zu dem Film, in dem wir leben.“ In diesem Film stehen zwei Hauptfiguren im Mittelpunkt: ein Mädchen – und das Element Wasser. Doch mit jeder Zeile wird klar: Die beiden sind eins. Mensch und Natur, untrennbar verbunden. Das tobende Wasser wird zur Metapher für die Herausforderungen auf dem Weg zum sicheren Hafen. Und die wichtigste Erkenntnis: Wir müssen die Natur nicht bekämpfen – wir sind ein Teil von ihr. Vielleicht sind wir es sogar, die den Sturm verursachen.

„Der Teufel flüsterte mir ins Ohr: ‚Du bist nicht stark genug, um dem Sturm zu trotzen.‘

Heute flüsterte ich dem Teufel ins Ohr: ‚Ich bin der Sturm.‘“

Ukrainische Wurzeln, globale Wirkung

Musikalisch vereint Sing Like A Siren unterschiedlichste Einflüsse: von treibendem Rock über klassische Vocals bis hin zu ukrainischer Folklore. Das zentrale Leitmotiv des Songs ist eine traditionelle Vesnjanka – ein hypnotischer Frühlingsgesang, der wie Wasser fließt, sich verändert, wiederkehrt. Der Song beginnt zart, fast verletzlich auf dem Piano, bevor sich die Melodie in kraftvollen Gesang und Folk-Elemente verwandelt. „Diese musikalischen Wechsel symbolisieren das ständige in Bewegung sein – die Abwesenheit von Stabilität oder einem sicheren Hafen“, erklärt Jerry. Doch mit der Rückkehr der Vesnjanka am Ende keimt ein Gefühl auf: der Frühling. Und mit ihm die Hoffnung.

Gemeinsame Vision, gemeinsamer Klang

Für Jerry Heil ist die Zusammenarbeit mit Within Temptation ein Traum, der Realität wurde: „Ich war schon als Teenager Fan dieser Band – niemals hätte ich gedacht, dass wir eines Tages zusammen Musik machen würden.“

Der erste Kontakt entstand beim ukrainischen Musikfestival Atlas Weekend in Kiew, wo beide Acts auftraten. Jerry nutzte die Chance – und brachte die Idee einer Kooperation ins Rollen.

„Sharons Stimme hat eine authentische Kraft, die perfekt zu meinem künstlerischen Ausdruck passt. Ich wusste sofort: Das wird eine wilde Fusion – Rock, klassische Vocals und ukrainische Folklore. Und sie funktioniert!“

Ein Lied als Stimme für die Ukraine

Doch Sing Like A Siren geht über Musik hinaus – es trägt eine politische Botschaft. Der Song ist gleichzeitig der Soundtrack zur neuen Within Temptation-Doku The Invisible Force, die ihre Reise in die Ukraine dokumentiert. Dabei geht es nicht nur ums Beobachten, sondern ums Mitgestalten: Die Band setzt sich aktiv dafür ein, ukrainische Künstler*innen zu unterstützen – und nimmt einige von ihnen mit auf ihre Bleed Out 2024-Tour. Link zur Dokumentation The Invisible Force auf YouTube.

Sing Like A Siren ist damit mehr als ein Track. Es ist ein Aufruf. Eine Hymne. Und ein Zeichen der Solidarität.