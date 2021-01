You Rock Emmendingen: kann bald in frisch renoviertem JuZe durchstarten

Die Veranstalter des You Rock Open Air Festivals in Emmendingen, eine Gruppe junger Leute aus der Region, organisierte mit Unterstützung von Kersten Müller vom hiesigen Jugendzentrum auch regelmäßig hart rockende Konzerte mit jeweils drei bis vier Bands pro Abend im JuZe Emmendingen. So manchen feuchtfröhlichen Abend haben wir mit geilen Bands in dem alten Stadthaus in der Emmendinger Innenstadt verbracht und das eine oder andere Mal haben wir auch hier bei Time For Metal von dort und vom You Rock Open Air auf dem Tafelberg berichtet. Lang ist es her, denn das JuZe in der Steinstraße war in die Jahre gekommen und musste ab 2018 dringend saniert werden. Die Sanierung ist nun bereits seit März 2020 abgeschlossen, doch so richtig eingeweiht werden konnten die Räumlichkeiten noch nicht, denn der Abschluss der Renovierungsarbeiten fiel direkt in die Corona-Pandemie und das gemeinschaftliche Abrocken musste bis auf Weiteres auf Eis gelegt werden.

Bevor nun für die Öffentlichkeit wieder geöffnet wird, werden die neuen Räumlichkeiten virtuell vorgestellt. Als Erstes wurde nun der neue Saal vorgestellt, in dem auch in Zukunft wieder ordentlich abgerockt werden wird, sofern es die aktuelle Corona-Situation wieder zulässt. Bis es so weit ist, könnt ihr hier einen ersten Blick in die Location und auf die neue Bühne werfen, die sich mächtig verändert haben.

https://www.facebook.com/juzeem/videos/912471666252483