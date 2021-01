Time For Metal: die längsten Songs der Rock- und Metal-Geschichte mit Dark Angel, Mystic Prophecy, Judas Priest, Old Mother Hell u.v.m.

Ihr wisst nicht, wie ihr die düstere und Corona-bedingt konzertfreie Zeit überstehen sollt? Dann haben wir für euch die Lösung, denn wir haben Hunderte überlanger Rock- und Metal-Mammut-Songs zusammengefasst, mit denen ihr die endlosen Winterabende problemlos füllen könnt und auch ohne große Probleme den gesamten Corona-Hausarrest überstehen könnt. Vergesst also die übliche Dreieinhalb-Minuten-Faustregel und bringt in den nächsten Tagen und Wochen etwas mehr Zeit mit.

Zwar ist die Spieldauer eines Songs noch lange kein Qualitätsmerkmal, doch gibt es gerade oberhalb der Acht-Minuten-Marke eine Menge Schmankerl, die von den Radiostationen gehasst und von den Fans geliebt werden. Meist fristen sie ihr Dasein am Ende eines Albums, fern vom Radar des Mainstreams und der Single-Auskopplungen, doch um genau diese oftmals genialen Nummern geht es in dieser sehr umfangreichen Liste, wobei wir versucht haben, die unterschiedlichsten Genres von Classic Rock bis Death Metal zu berücksichtigen.

Natürlich können wir nun nicht einfach die gesamte Liste veröffentlichen, denn das würde jeden Rahmen sprengen, weshalb wir nun zu Beginn die Acht-Minuten-Marke knacken und uns dann langsam bis ins Unermessliche steigern. Welches ist der längste Song der Rockgeschichte …, man darf gespannt sein. Man hätte diese Liste noch nahezu unbegrenzt fortführen und um einige weitere hundert Songs erweitern können, doch ganz so lang ist der Winter ja nun auch wieder nicht und der Corona-Lockdown hoffentlich auch nicht. Somit gibt es kein Anrecht auf Vollständigkeit.

Dark Angel – Black Prophecies

Artist: Dark Angel

Herkunft: USA

Song: Black Prophecies

Album: Darkness Descends

Genre: Thrash Metal

Veröffentlichung: 1986

Spielzeit: 8:34 Minuten

Link: https://www.facebook.com/darkangelthrashofficial

Gaerea – Whispers

Artist: Gaerea

Herkunft: Portugal

Song: Whispers

Album: Unsetting Whispers

Genre: Black Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:34 Minuten

Link: https://www.facebook.com/gaerea/

Cirith Ungol – Finger Of Scorn

Artist: Cirith Ungol

Herkunft: USA

Song: Finger Of Scorn

Album: King Of The Dead

Genre: Heavy Metal, Doom Metal

Veröffentlichung: 1984

Spielzeit: 8:34 Minuten

Link: https://www.facebook.com/cirithungolofficial

Mystic Prophecy – Fallen Angel

Artist: Mystic Prophecy

Herkunft: Deutschland

Song: Fallen Angel

Album: Vengeance

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:34 Minuten

Link: http://www.mysticprophecy.net

Epica – Reqiem For The Indifferent

Artist: Epica

Herkunft: Niederlande

Song: Requiem For The Indifferent

Album: Requiem For The Indifferent

Genre: Symphonic Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:34 Minuten

Link: https://www.epica.nl/band

Borknagar – Thunderous

Artist: Borknagar

Herkunft: Norwegen

Song: Thunderous

Album: True North

Genre: Viking Metal, Black Metal, Folk Metal, Progressive Metal

Veröffentlichung: 2019

Spielzeit: 8:34 Minuten

Link: https://www.facebook.com/borknagarofficial

White Wizard – Critical Mass

Artist: White Wizard

Herkunft: USA

Song: Critical Mass

Album: Infernal Overdrive

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:34 Minuten

Link: https://www.facebook.com/WhiteWizzard/

Judas Priest – Run Of The Mill

Artist: Judas Priest

Herkunft: England

Song: Run Of The Mill

Album: Rocka Rolla

Genre: Heavy Metal

Veröffentlichung: 1974

Spielzeit: 8:34 Minuten

Link: http://judaspriest.com

Uriah Heep – Here Am I

Artist: Uriah Heep

Herkunft: England

Song: Here Am I

Album: Salisbury (Expanded Version)

Genre: Hard Rock

Veröffentlichung: 1971

Spielzeit: 8:35 Minuten

Link: http://www.uriah-heep.com/newa/index.php

Metal Church – Madman’s Overture

Artist: Metal Church

Herkunft: USA

Song: Madman’s Overture

Album: The Weight Of The World

Genre: Thrash Metal, Heavy Metal, Power Metal, Speed Metal

Veröffentlichung: 2004

Spielzeit: 8:35 Minuten

Link: https://www.metalchurchofficial.com

Bathory – White Bones

Artist: Bathory

Herkunft: Schweden

Song: White Bones

Album: Destroyer Of Worlds

Genre: Black Metal, Viking Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 2001

Spielzeit: 8:35 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Bathory/184

Old Mother Hell – Old Mother Hell

Artist: Old Mother Hell

Herkunft: Deutschland

Song: Old Mother Hell

Album: Old Mother Hell

Genre: Epic Doom Metal, Heavy Metal

Veröffentlichung: 2017

Spielzeit: 8:35 Minuten

Link: https://www.facebook.com/oldmotherhell/

Paganini – Medicine Man

Artist: Paganini

Herkunft: Schweiz

Song: Medicine Man

Album: Medicine Man

Genre: Hard Rock

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:35 Minuten

Link: https://www.metal-archives.com/bands/Paganini/2687

Death Cab For Cutie – I Will Possess Your Heart

Artist: Death Cab For Cutie

Herkunft: USA

Song: I Will Possess Your Heart

Album: Narrow Stairs

Genre: Alternative Rock, Indie Rock

Veröffentlichung: 2008

Spielzeit: 8:35 Minuten

Link: https://www.deathcabforcutie.com

Heathen – Hypnotized

Artist: Heathen

Herkunft: USA

Song: Hypnotized

Album: Victims Of Deception

Genre: Speed Metal, Thrash Metal

Veröffentlichung: 1991

Spielzeit: 8:35 Minuten

Link: https://www.facebook.com/heathen.official

Black Messiah – Der Ring Mit Dem Kreuz

Artist: Black Messiah

Herkunft: Deutschland

Song: Der Ring Mit Dem Kreuz

Album: The Final Journey

Genre: Symphonic Black Metal, Viking Metal, Folk Metal, Pagan Metal

Veröffentlichung: 2012

Spielzeit: 8:35 Minuten

Link: https://www.facebook.com/BlackMessiah666/

Décembre Noir – Barricades

Artist: Décembre Noir

Herkunft: Deutschland

Song: Barricades

Album: Autumn Kings

Genre: Melodic Doom Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2018

Spielzeit: 8:35 Minuten

Link: https://decembre-noir.de

Thunderstone – Will To Power

Artist: Thunderstone

Herkunft: Finnland

Song: Will To Power

Album: Thunderstone

Genre: Power Metal

Veröffentlichung: 2002

Spielzeit: 8:35 Minuten

Link: https://www.thunderstone.org/band/

Cathedral – Carnival Bizarre

Artist: Cathedral

Herkunft: England

Song: Carnival Bizarre

Album: The Carnival Bizarre

Genre: Doom Metal, Stoner Metal

Veröffentlichung: 1995

Spielzeit: 8:35 Minuten

Link: http://www.cathedralcoven.com

Thulcandra – In Blood And Fire

Artist: Thulcandra

Herkunft: Deutschland

Song: In Blood And Fire

Album: Under A Frozen Sun

Genre: Melodic Black Metal, Death Metal

Veröffentlichung: 2011

Spielzeit: 8:35 Minuten

Link: http://www.thetruethulcandra.com

