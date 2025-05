Z7 Konzertfabrik: die kommenden Termine für das Z7 in Pratteln

live/wire

High Voltage Rock ’n‘ Roll

Was wäre der Dezember im Z7 ohne live/wire? Jahr für Jahr sorgt Europas beste AC/DC-Tributeband zum Jahresausklang für elektrisierende Stimmung – eine Tradition, die auch in diesem Winter fortgesetzt wird. Am 19. und 20. Dezember kehren die fünf Vollblutrocker zurück in den Pratteler Rocktempel und entfesseln an zwei Abenden ein fulminantes Hit-Feuerwerk der australischen Rockgiganten – begleitet von Höllenglocken, Dudelsäcken und dem donnernden Krachen von Kanonen. Ganz nach dem Motto: Let There Be Rock!

19. + 20.12.2025

Heavysaurus

Heavysaurus legen nach

Die Kinder wollen noch mehr rocken, und am liebsten mit Heavysaurus! Dahinter verbergen sich vier Dinosaurier und ein Drache, die Rockmusik für die ganze Familie in die Ohren und auf die Bühne bringen – ein echtes und kindgerechtes Live-Erlebnis mit bombastischer Show.

24.05.2025 14:00 Uhr – Ausverkauft

24.05.2025 17:30 Uhr – Ausverkauft

Location: Z7, Pratteln

Datum: Sonntag, 25.05.2025 – Zusatzshow

Beginn: 13:00 Uhr

The Flower Kings + Neal Morse & The Resonance

Prog-Power für Genießer

Neue Band, neues Album – genial wie immer: Prog-Meister Neal Morse kommt mit seiner jungen Begleitband The Resonance und dem Album No Hill For A Climber nach Pratteln. Als Co-Headliner entführen uns Roine Stolts The Flower Kings mit alten Hits und neuem Album in ihre fantastischen Grand Vintage Style Symphonic Prog Rock-Welten. Und wenn Morse gemeinsam mit Stolt unterwegs ist, dürfen wir sicher auch ein paar Transantlantic-Songs erwarten. Ein PROGramm der Spitzenklasse.

Location: Z7 Summer Nights Indoor, Pratteln

Datum: Samstag, 14.06.2025

Beginn: 19:30 Uhr

Shakra

Three Decades Hard

Die Schweizer Rocker Shakra feiern bei uns anlässlich der Three Decades Hard-Tour ihr 30-Jahr-Jubiläum. Drei Jahrzehnte, in denen die Band durch zahlreiche Höhen und Tiefen gegangen ist, sich jedoch nie beirren ließ und ein einzigartiges Sound-Universum irgendwo zwischen Hardrock und Metal erschaffen hat. Kommt und lasst uns gemeinsam mit Mark Fox, Thom Blunier, Thomas Muster, Cyril Montavon und Roger Tanner auf den runden Geburtstag anstoßen.

Special Guests: Rock Out! + King Zebra + Graywolf

Location: Z7 Summer Nights Open Air, Pratteln

Datum: Samstag, 21.06.2025

Beginn: 16:30 Uhr

In Extremo

Die Verrückten Sind Wieder In Der Stadt

In Extremo – Einziges Konzert in der Schweiz 2025

Im Rahmen ihrer Sommer-Tournee Die Verrückten Sind Wieder In Der Stadt kommen In Extremo am 3. Juli zu ihrem einzigen Konzert dieses Jahres in die Schweiz. Beim Z7 Summer Nights Open Air werden auch die Schweizer Fans die Gelegenheit haben, gemeinsam mit In Extremo unter dem Prattler Sternenhimmel das 30-jährige Bestehen der bekanntesten Mittelalter-Rockband zu feiern!

Special Guests: Saint City Orchestra

Location: Z7 Summer Nights Open Air, Pratteln

Datum: Donnerstag, 03.07.2025

Beginn: 19:30 Uhr

DragonForce

Mit Warp Speed ins Z7

Die Londoner High-Speed-Metaller DragonForce touren noch ein letztes Mal mit ihrem aktuellen Album durch Europa. Die Warp Speed Warriors – Final Round 2025 bringt das volle Brett für Speedfreaks und Epic-Power-Metal-Fans nach Pratteln.

Location: Z7 Summer Nights Indoor, Pratteln

Datum: Dienstag, 08.07.2025

Beginn: 20:00 Uhr

Warren Haynes Band

Rare Ware

Er hat mit den Allman Brothers gespielt, mit der Dave Matthews Band oder Garth Brooks und ist mit The Dead oder seinem eigenen Projekt Gov’t Mule unterwegs. Warren Haynes ist nicht nur einer der umtriebigsten, sondern auch einer der besten Gitarristen der Welt. Neben seinen regelmäßigen Band-Jobs produziert Haynes eher selten auch mal ein Soloalbum. Mit seinem jüngsten Werk Million Voices Whisper (Nov. 2024) kommt der 65-jährige Ausnahme-Könner im Sommer 2025 zu uns ins Z7.

Location: Z7 Summer Nights Indoor, Pratteln

Datum: Donnerstag, 10.07.2025

Beginn: 20:15 Uhr

The Hooters

45 Alive! Wir feiern mit The Hooters

Hits wie All You Zombies, And We Danced, Johnny B, 500 Miles oder Satellite ließen The Hooters in den 80er-Jahren zu Superstars aufsteigen. Mit diesen zeitlosen Songs und zahlreichen weiteren Titeln aus ihrer langen erfolgreichen Karriere kommen die Bandgründer Eric Bazilian, Rob Hyman und David Uosikkinen anlässlich der 45th Anniversary Tour 2025 ins Z7.

Location: Z7 Summer Nights Indoor, Pratteln

Datum: Mittwoch, 23.07.2025

Beginn: 20:00 Uhr