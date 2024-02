Zombeast: kehren mit neuem Album „Heart Of Darkness“ zurück & präsentieren erste Single „Red Ripper“

Zombeast sind zurück mit ihrem bisher härtesten, dunkelsten und wildesten Werk – ihrem neuen Album Heart Of Darkness! Das neue Album der Horror Metal Punker erscheint am 17.05.2024 bei Massacre Records – lizensiert von Fiend Force Records – und wird als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und Digitalen Formaten veröffentlicht.

Zombeast haben nun einen Videoclip zu ihrer ersten Single Red Ripper online gestellt! Wie uns Gitarrist / Bassist Jared Smith verrät:

„In Marios Text geht es um die mörderischen Taten von Andrei Chikatilo (The Red Ripper), der über ein Jahrzehnt die sowjetische Provinz terrorisierte. Die Musik für den Song hatte von Anfang an eine düstere Stimmung. Sie kam ganz natürlich aus mir heraus, und es machte Sinn, dass Mario sich dem Song textlich aus der dunkelsten Perspektive näherte, die ihm möglich war. Aufgrund der Art und Weise, wie die Spannung der Strophe durch Palm Muting und den treibenden Beat gesteigert wird, bis der Song in seinen donnernden Refrain ausbricht, ist er einer meiner Lieblingssongs auf dem Album.“

Der neuer Zombeast Song Red Ripper ist ab sofort bei allen digitalen Streaminganbietern verfügbar, den Videoclip seht ihr hier:

Beeinflusst von Danzig, AFI, Mercyful Fate und 80er Jahre Punk, Death Rock und Thrash Metal, haben Zombeast eine perfekte Crossover-Mischung aus Dark Punk und Thrash erschaffen.

Die von Mario Montechello geschriebenen Texte handeln von den echten Schrecken des Lebens, vom Okkulten und von Lykanthropie. Mit Alex Young (Leadgitarre) und Kyle Smith (Schlagzeug) betritt die Band auch in technischer Hinsicht Neuland, das sie bisher noch nie betreten hat.

Donnernde Drums und sich duellierende Gitarren treffen auf diesem lang erwarteten neuen Album auf Gesang mit Kultcharakter – lasst euch Heart Of Darkness nicht entgehen, Vorbestellungen sind ab sofort möglich über https://ffr.lnk.to/zombeastheartofdarkness!

Heart Of Darkness Tracklist:

1. Devil’s Whore

2. Red Ripper

3. Call Of The Wild

4. Torso

5. The Cycle

6. Heart Of Darkness

7. Cold Embrace

8. The Witching Bell

9. Night Demon

10. Dark Path

Album Line-Up:

Mario Montechello – Vocals

Jared Smith – Gitarre, Bass

Alex Young – Gitarre, Bass

Kyle Smith – Drums

Zombeast online:

https://www.facebook.com/Zombeast666

https://www.instagram.com/zombeast666