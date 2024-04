Zombeast: präsentieren neue Video-Single „The Cycle“

Am 17.05.2024 erscheint das brandneue Album der Horror Punk Metal Band Zombeast, ihr bisher härtestes, dunkelstes und wildestes Werk! Heart Of Darkness wird als CD Digipak, Ltd. Vinyl LP und digitalen Formaten über Massacre Records veröffentlicht – lizensiert von Fiend Force Records – Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: https://ffr.lnk.to/zombeastheartofdarkness!

Nach ihrer ersten Single-Auskopplung, Red Ripper, haben Zombeast ein Musikvideo zu ihrem neuesten Album Track The Cycle online gestellt!

„Textlich geht es in diesem Song um Lykanthropie und den damit verbundenen Wahnsinn. Hier singt Mario Montechello mitunter am aggressivsten, im Vergleich zu den anderen Tracks auf dem Album. Es ist der schnellste Song, den wir je geschrieben haben, und die Double-Bass-Action von Kyle Smith während des Pre-Chorus erzeugt eine massive Soundwand, die an Metallicas Dyers Eve erinnert“, kommentiert Gitarrist / Bassist Jared Smith.

„Der Gitarren-Breakdown wurde in der Nacht vor der Studioaufnahme geschrieben, und ich denke, wir haben es perfekt hinbekommen, wenn man bedenkt, dass es erst auf den letzten Drücker passiert ist. Von meiner Seite aus wurde die Musik stark von AFIs Black Sails In The Sunset inspiriert.“

Den Clip seht ihr hier:

Zombeast live:

19.05.2024 DE Köln – Valhalla Metal Pub

20.05.2024 DE Leipzig – Wave-Gotik-Treffen

31.05.2024 US Phoenix, AZ – Pub Rock Live (Record Release Show)

01.06.2024 US West Hollywood, CA – Whisky A Go Go

02.06.2024 US San Diego, CA – The Casbah

Weitere Infos zur Band und zum neuen Album könnt ihr hier nachlesen: