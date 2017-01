Das Rock In Vienna wird 2017 zum ersten Mal 4 Tage, von 2.-5. Juni über Pfingsten, stattfinden. Wie bereits angekündigt wird sich das Festival zusätzlich mit in einem erweiterten Genrespektrum präsentieren. Die 4 Headliner, sowie die jeweiligen Spieltage für das Rock In Vienna 2017 stehen fest: Macklemore & Ryan Lewis, Kings Of Leon, Deichkind, Die Toten Hosen Neu bestätigt sind außerdem: House Of Pain, Grossstadtgeflüster, In Extremo, Clutch, Donots, Schmutzki, ,The Living End und Appletree

Freitag, 2. Juni

Macklemore & Ryan Lewis

Vom Underground-Genie bis zum Superstar ist es oft ein langer Weg: 2006 lernte sich das US Hip-Hop-Duo auf MySpace kennen, zwei Jahre später begann ihre musikalische Zusammenarbeit, 2009 erschien die erste EP. Von da an ging es rasant nach oben: Ihr 2012 erschienenes Album THE HEIST wurde mit 4 Grammy Awards ausgezeichnet, die Singleauskopplungen blockierten weltweit wochenlang die Spitzenränge der Charts. THIS UNRULY MESS I’VE MADE folgte 2016, 10 Jahre nach Macklemore & Ryan Lewis Start und knüpfte nahtlos an THE HEIST an.

„Whitey Ford sings the blues“ war Erik Schrodys Erfolgsalbum bevor er EVERLAST wurde, DJ Lethal heuerte zu der Zeit bei einer jungen Combo mit namens „LIMP BIZKIT“ an, davor war aber ein ganz anderes Stück Musikgeschichte:

“ With all the political discourse in the world, it’s good to simplify things for a moment and just Jump Around..“

Oldschool vom Feinsten! DJ Lethal, Dannyboy und Erik Schrody aka. EVERLAST sind wieder da um ein Vierteljahrhundert “Jump Around ”zu zelebrieren!!

Schon als Teenie wurde Apple als kleines Hip-Hop Wunderkind auf diversen Battles gefeiert, eine Dekade später, bei Sammy Deluxe unter Vertrag, ist es betriebsam geworden. 3 Monate Tour mit Dame haben ihn aufgewärmt, beim RIV wird das viertägige Hitfeuerwerk starten. „Sag dreimal seinen Namen“

Samstag, 3. Juni

Kings Of Leon gehen endlich wieder auf Tournee und machen auch in Wien beim Rock In Vienna Festival halt. Ihr siebtes Studioalbum „Walls“ ging sofort auf Platz 1 der Billboard Charts, der UK Charts und selbstverständlich auch in Österreich an die Spitze der Top40. Wir freuen uns auf eine gigantische Live-Show.

Pop kann durchaus tiefgründig sein und so sollte man Silbermond sein Ohr genauer leihen. Das neueste Machwerk „Mit leichtem Gepäck“ wurde im berühmten Blackbird Studio B in Nashville aufgenommen (so wie übrigens auch Kings of Leons „Sex on Fire“), Sängerin Steffi leiht gerade im Kinofilm „Sing“ dem coolen Stachelschwein „Ash“, ihre Stimme und weil alles gerade so gut läuft passt auch noch eine Show am RIV dazu.

Alles ausverkauft! Was 2006 mit der Single ‚Ich muss gar nix‘ begann, mit „Fickt euch- Allee“ ist zu einem Befreiungsschrei einer ganzen Generation wurde, verkauft 11 Jahre später mit „Ich boykottiere dich“ alle Clubs aus. – geiler Shice.

Donots

Nach 22 Jahren Bandgeschichte haben die Donots bis 2016 mehr als 1000 Konzerte gespielt. Die Erfahrung, die sich im Laufe ihrer Karriere dabei entwickelt hat, lässt sich nicht verleugnen: Jedes Konzert ist aufs Neue eine geballte Ladung Rock’n’Roll, es wird getanzt, gepogt, gesungen und gelacht und anschließend die ganze Nacht gefeiert. Ein derartiger Act darf auf der Donauinsel also auf keinen Fall fehlen.

Sonntag, 4. Juni

Deichkind

Niveau Weshalb Warum?

Spätestens seit „Bon Voyage“ sind Deichkind jedem ein Begriff. Im Lauf ihrer Karriere wurden sie zur absoluten Partymaschine, als die man sie heute kennt. Bei ihren Konzerten herrscht künstlerisches Chaos und unvergleichlich gute Stimmung – ordentlich Krawall und Remmidemmi!

Die größte Mittelalter Rock Band ist wieder da! Mit ihrem zwölften Studioalbum „Quid Pro Quo“ räumen sie nicht nur Platin-/Gold-Auszeichnungen und Platz Eins Positionen in den Charts ab, sondern gehen natürlich auch wieder auf Tour. Nach der vorzeitig beendeten Show am Rock In Vienna 2016 aufgrund einer heftigen Sturmwarnung, werden sie 2017 erneut die Donauinsel rocken – diesmal in voller Länge!

Punks not dead! Das selbst produzierte Album „Spackos Forever“ trieft vor Energie, Spielfreude und Mut zum Ausbruch und wiederbelebt auf diese Weise die so oft totgesagte Musikrichtung. Mit breitbeinigem Grinsen kann man sogar noch über sich selber lachen. Wir sind der Schmutzki – Mob und freuen uns auf eine grandiose Liveshow!

Montag, 5. Juni

Die Toten Hosen

Die fünf Düsseldorfer und Wien verbindet eine lange und spezielle Freundschaft und so freuen wir uns, dass sich die Campino und Co, zum 35. Bandjubiläum die Ehre auf der Insel geben.

Sie sind wohl mit Abstand die beste Live-Band der Hemisphäre, sie werden in einer Reihe mit den größten deutschen Rockbands genannt und vermitteln vor allem live einen Spirit, der durch die Decke geht..

„I don’t care as long as you sing“: Nach einem Konzert der Beatsteaks will niemand heimgehen. Wir freuen uns auf eine geballte Ladung Punkrock und eine gigantische Live-Show am Rock In Vienna 2017.

Evolution wird mit „R“ geschrieben – auf Platte, wie auch live – Man darf sich auf eine herausragende Live-Performance am Rock In Vienna 2017 freuen.

Rock, Punk, Bluesrock, Stoner Rock, Post Hardcore, treibende Gitarrenriffs, bombastische Beats und der für Sänger Neil Fallon so typische Gesang sind es, was Clutch ausmachen. Hammondorgel und Mundharmonika dürfen dabei nicht fehlen.

Live nehmen Clutch auf jeden Fall jegliche Bühne in Beschlag und versetzen ihr Publikum in Extase.

Die smarten, australischen Rockabilly – Pop – Punker haben 2016 mit ihrem Album „Shift“ aufs neue bewiesen, was sie drauf haben und warum sie seit über 20 Jahren erfolgreich Musik machen. Bereits ihr Debütalbum „The Living End“ aus dem Jahr 1998 wurde 5fach mit Platin ausgezeichnet. Sie feierten nicht nur in Europa Erfolge, sondern auch in den USA und Japan,- supporteten Bands wie AC/DC oder die Rolling Stones und erspielten sich so eine immer größer werdende Fangemeinde.

Tagestickets ab sofort erhältlich!

Tagestickets von 59,90€ – 79,90€ sind ab sofort erhältlich auf www.myticket.at, www.oeticket.com, www.wien-ticket.at und an allen bekannten VVK-Stellen.

