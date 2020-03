1000mods: veröffentlichen neue Single „So Many Days“

1000mods haben gestern ihre neue Single So Many Days veröffentlicht. Hier bei Spotify anhören. Der Song stammt vom kommenden Album Youth of Dissent, das am 24. April 2020 Release feiert.

Statement der Band zum Song: „So Many Days is about trying to figure out who you are. No matter all the changes you’re going through, remaining true to yourself is one of the few things that really matter, especially in weird times like the ones we live in.“

Nach vier langen Jahren servieren 1000mods jetzt endlich ihren neuen Longplayer!

Youth Of Dissent ist genau das Highlight geworden, das man von den Griechen erwartet/erhofft hat, die sich in der Zwischenzeit zu einem superangesagten Live-Act hochgearbeitet haben. Matt Bayles (Pearl Jam, Mastodon, Isis, Soundgarden etc.) hat Youth Of Dissent exzellent produziert. Aufgenommen wurde im Litho Studio von Stone Gossard (Pearl Jam, Temple Of The Dog, Mother Love Bone, Green River) und dem London Bridge Studio, wo Pearl Jam ihr legendäres Ten-Album einspielten. 1000mods vollbringen das Kunststück, in die Neunziger zurückzureisen, ihre Kindheitshelden zu treffen und dennoch ihr erwachsenstes Werk vorzulegen.

Lasst Euch begeistern!

