Accept stehen kurz davor, ihre Symphonic Terror Tour erstmalig auf ausgewählte europäische Bühnen zu bringen. Um den Tourstart am 20. April in Wuppertal gebührend zu feiern, veröffentlicht die Band einen Tag zuvor eine spezielle 7″-Vinylsingle veröffentlichen: Diese bietet auf der A-Seite den brandneuen und bisher unveröffentlichten Song Life’s A Bitch, während Seite B mit Restless And Wild (Live At Wacken 2017) aufwartet. Vorbestellungen sind ab sofort hier möglich: http://nblast.de/AcceptLifesABitch



Gitarrist Wolf Hoffmann dazu: „Wir lieben den Namen der Single einfach… WER versteht DAS schon nicht: Lifes A Bitch? Eine universelle Aussage, auch wenn die Geschichten dazu unterschiedlich sind. JEDER WEISS, WAS DAS BEDEUTET!“



Life’s A Bitch – Tracklist:



A-Seite: Life’s A Bitch

B-Seite: Restless And Wild (Live At Wacken 2017)



—–



Accept live:

Symphonic Terror Tour 2019

w/ The Orchestra Of Death

20.04. D Wuppertal – Stadthalle

21.04. D Leipzig – Haus Auensee

22.04. D Hamburg – Mehr! Theater

23.04. D Fürth – Stadthalle



25.05. D Saarbrücken – Congresshalle

27.05. D München – Circus Krone



Tickets gibt es überall wo´s Tickets gibt! 😉



Kommentare

