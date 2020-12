Adventskalender 2020 – Tür 23

Wir sagen es ja nicht gern, aber „Es wird ernst!“. Zur Scheinheiligen Nacht ist man am Time For Metal-Hauptsitz sonst von Kneipe zu Kneipe gezogen. Doch „Dank“ Corona ist dieses Jahr nun alles etwas anders. Also: Leckeres Getränk her, vor den Rechner oder die Kamera des Smartphones setzen und mit seinen Freunden anstoßen! Zur Aufmunterung gibt es das folgende fette Paket zu gewinnen:

Inhalt Türchen 23

Name Art Informationen Scorpions – Lovedrive Audio / DVD 50th Anniversary Deluxe Editions Ablaze My Sorrow – Black Audio-CD Airbourne – Boneshaker Audio-CD LTD Ediotion Deluxe CD Conception – State Of Deception Audio-CD Damnation Defaced – The Devourer Audio-CD Freedom Call – M.E.T.A.L. Audio-CD Halls Of Oblivion – Endtime Poetry Audio-CD Imminence – Turn The Light On Audio-CD Insignium – Infamie Und Urgewalt – Wenn Alles Sich Erhebt Audio-CD Maladie – …Symptoms II… Audio-CD Novena – Eleventh Hour Audio-CD Sonic Reign . Monument In Black Audio-CD Them – Return To Hammersmoor Audio-CD Ficken Gutscheincode Ficken Code-Karte Hörn – Hörn Kontrollkarte Psychotic Waltz Patch Logo 100% Deutschrock – Volume II Promo-CD Them – Manor Of The Se7en Bablis T-Shirt Schwarz – Größe Male L

Teilnahme und Einsendeschluss:

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance nicht. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosungen enden am 27. Dezember 2020!

Sunday 27th of December 2020 12:00:00 AM

Teilnahmen:

