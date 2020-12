Terra Atlantica: melden sich mit Weihnachtsgeschenk an ihre Fans

Für die Fans von Terra Atlantica ist schon jetzt Bescherungszeit. Die Lübecker Power Metaller haben ein beachtliches Aufgebot an namhaften Gastsängern mobilisiert, um gemeinsam einen opulenten Weihnachtssong zu inszenieren. Das Ergebnis ist ein etwa 8:40-minütiges Musikvideo. Der Titel ist eine Coverversion von Chris de Burgh’s The Mirror Of The Soul. Besonderes Highlight ist, dass neben Tristan Harders, dem Sänger von Terra Atlantica, sieben weitere Sänger das Video rocken.

Die Gästeliste ist somit lang: Siegfried Samer von Dragony, Mikael Holst von Timeless Miracle, Marius Danielsen von Legend Of Valley Doom, Anders Sköld von Veonity, Alexander Hunzinger von Aeternitas, Alessio Perardi von Airborn sowie Alexis Woodbury von Instanzia.

Gemixt wurde der neue Song von Sebastian ‚Seeb‘ Levermann, Greenman Studios. Die orchestralen Arrangements sind wie schon auf ihrem aktuellen Album Age Of Steam (hier gehts zu unserem Review) wieder von Alexander Hunzinger.

Die Band äußert sich so:

„Wir freuen uns sehr, euch unser Cover von Chris de Burgh‚ s The Mirror Of The Soul zu präsentieren. Wir wollten den Song schon sehr lange covern und jetzt, wo wir sowieso nicht live spielen können, war der perfekte Zeitpunkt gekommen. Wir dachten von Anfang an, dass dieser Song mal ein Power Metal Cover werden muss. Unterstützung bekamen wir von diversen Gastsängern von Bands wie Dragony, Veonity, Aeternitas, Timeless Miracle, Instanzia, Airborn und Marius Danielsen. Gemixed und gemastert wurde der Song von Sebastian Levermann (Orden Ogan) und das Orchester stammt wieder aus der Hand von Alex Hunzinger.

Wir sind sehr glücklich mit dem Ergebnis. Das ist unser Weihnachtsgeschenk an unsere Fans, die uns dieses Jahr so unterstützt haben und unser neues Album Age Of Steam gekauft haben. Aber natürlich auch an alle anderen 😄„

Quelle: Terra Atlantica