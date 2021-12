Adventskalender 2021 – Türe 15

„… It is Time For Metal…“

Wer hat an der Uhr gedreht? Naja wir nicht, denn wir haben die Uhr einfach abgehangen und hier ins Paket gelegt. Wer wollte nicht schon immer mal eine Axel Rudi Pell – Sign Of The Times Wanduhr sein Eigen nennen oder mit einem Kondom der Kneipenterroristen eine Rotlicht Party feiern? Mit uns ist beides gleich an einem Tag möglich und noch vieles mehr.

Inhalt Türchen 15

A Secret Revealed – When The Day Yearns For Light Audio-CD Coronary – Sinbad Audio-CD Craving – By The Storm Audio-CD Generation Steel – The Eagle Will Rise Audio-CD Lois Jucker – Something Went Wrong Audio-CD Screamachine – Screamachine Audio-CD Shegorath – Lunacy Gone Astray Audio-CD Three Eyes Left – La Danse Macabre Audio-CD Time For Metal – 10 Years Of Time For Metal Einlassbändchen One Size Fits All Time For Metal – 10 Years Of Time For Metal Einlassbändchen One Size Fits All Kneipenterroristen – Rotlicht Party Rock ’n‘ Roll – Kondom Kondom Noiss – Noiss Promo-CD Qoniak – Mutation Promo-CD Dawn Of Disease – Shrine T-Shirt Gildan; Male XXL Dawn Of Disease – Worship The Grave (Colored Print) T-Shirt Fruit Of The Loom; Female S Deadborn – Bless The Antigod T-Shirt Gildan; Male L Axel Rudi Pell – Sign Of The Times Wanduhr – LP Cover

Teilnahme und Einsendeschluss:

Das Teilnehmen ist ganz einfach: Ihr müsst nur unten das Formular ausfüllen und absenden. Ob ihr gewonnen habt, erfahrt ihr durch eine persönliche E-Mail oder einen Blick in unsere News. Bitte pro Tag nur 1 x mitmachen, denn alle weiteren Eintragungen erhöhen die Gewinnchance nicht. Eine Teilnahme ist erst ab 18 Jahren möglich. Die Verlosung endet am 19. Dezember 2021!

Sunday 19th of December 2021 12:00:00 AM

Teilnahmen:

