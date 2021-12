Stellaris: veröffentlichen erste Single „Echoes Of The Past“ von kommender EP „Upside Down“

Die erste Single der kommenden EP Upside Down und die erste Single, die in Zusammenarbeit mit Vojtěch Pačesný entstanden ist, heißt Echoes Of The Past. Stellaris eröffnen damit eine neue Etappe ihrer Tätigkeit in der Metal-Szene und glaubt, dass diese Richtung von ihren Fans geschätzt wird und sie kein einziges Konzert verpassen werden.

Moderner Sound und Produktion kombiniert mit cleanem Gesang und den brutalen Screams und Growls von Sängerin Nicol. Doch nicht nur das, ist die neue Single Echoes Of The Past. Gleichzeitig bleibt sie für eine breitere Masse zugänglich, und das nicht nur dank des cleanen Gesangs von Nicol. Textlich geht es um die heutige Zeit der Herrschaft der Angst, wenn die Verhaltensmuster unserer Vorfahren aus der Vergangenheit als Echo der Vergangenheit zu uns zurückkehren, wenn wir wieder die gleichen Fehler machen und uns von der Angst in die Irre führen lassen. Der Text enthält daher eine Warnung, nicht dieselben Fehler zu wiederholen, kritisch zu denken und nicht alles so hinzunehmen, wie es uns präsentiert wird, und die grundlegenden menschlichen Werte zu schützen – die Achtung der Menschenrechte und der Freiheiten. Obwohl es sich wie eine langweilige Aussage anhört, bekommt der Gedanke im Zusammenhang mit den Ereignissen der letzten zwei Jahre eine ganz andere und größere Bedeutung und soll die Menschen dazu anregen, die Dinge in einem größeren Zusammenhang zu sehen.

Stellaris ist eine 2019 in Prag gegründete Metal-Band mit spürbarem Einfluss auf die Metalcore-Wurzeln. Diese vierköpfige Band nimmt dich mit auf eine Reise ohne musikalische Grenzen, basierend auf schweren Gitarren, intensiven Grooves und dem weitreichenden Gesang von Frontfrau Nicol. Im Jahr 2020 veröffentlichte die Band ihre erste Musikvideo-Single Find Your Course, die sofort sowohl in der Tschechischen Republik als auch im Ausland für Aufmerksamkeit sorgte. Im Sommer 2021 trat die Band auf dem Fajtfest Festival auf, einem der wichtigsten tschechischen Metal-Events, wo auch das Live-Musikvideo zur Single Mountain Soul gedreht wurde. Das Hauptziel der Band ist es, neben der ekstatischen Energie, die jeden auf den Konzerten mitreißt, auch weiterhin originelle Musik zu machen. Stellaris konzentrieren sich derzeit auf die Produktion ihrer EP, die Anfang 2022 veröffentlicht werden soll.