Aeon Of Awareness: nach der Gründung im Lockdown will man jetzt durchstarten

Gegründet wurde Aeon Of Awareness von Per Lümbersson, dem eigentlich vorschwebte, das Ganze als Soloprojekt laufen zu lassen. Schon lange ist er in der Metalszene unterwegs und stieg bereits im Jahr 2008 bei seiner ersten Old School Death Metal Band Bloodland ein. Über 15 Jahre begleitete er verschiedene Bands auf deren Tourneen und durfte dabei auf Festivals wie dem RUDE Festival (2013), Metal Frenzy Open Air (2017) oder dem Protzen Open Air (2019) spielen. Außerdem durfte er mit seiner Band Bloodland im Jahr 2017 eine Show von Six Feet Under eröffnen. Im Laufe des ersten Lockdowns war dann aber die Zeit gekommen, einen lang ersehnten Traum zu verwirklichen und zielstrebig an der Entwicklung des „Projekts“ Aeon Of Awareness zu arbeiten. Die Inspiration dazu lieferte Tuomas Saukkonen (Wolfheart, Before The Dawn, Dawn Of Solace, Black Sun Aeon etc.), dessen Entschlossenheit Per tief beeindruckte.

Komplettiert wird das Duo durch Meta List, der vielen als Sänger der deutschen Death Doom Band Calliophis und auch von Dynamation bekannt sein dürfte. Auch er hat bereits langjährige Erfahrung in der Szene und ist mit seiner tiefen Stimme und den mächtigen Growls ein Markenzeichen auch für Aeon Of Awareness.

Stylistisch sind Aeon Of Awareness sowohl beeinflusst durch die zeitlosen Klassiker der Gothenburg-Schule, aber auch von anderen Death Metal- und Black Metal-Bands. Davon kann man sich auch auf der ersten EP überzeugen, die in digitaler Form im April veröffentlicht wurde und auf den bekannten Streamingplattformen zu finden ist.

Auf der EP findet sich auch der Song Resignation, zu dem Aeon Of Awareness ein Lyric-Video veröffentlicht haben:

