Alcest: supporten Cult Of Luna auf deren EU-Tour 2022

Nach einer langen, dunklen Zeit, in der die Fans auf die hypnotisierende Schönheit von Alcests Liveshows verzichten mussten, ist das französische Duo stolz darauf, großartige Neuigkeiten verkünden zu können: Alcest wird die schwedische Post Metal-Band Cult Of Luna auf deren Europatournee supporten. Die Tour wird am 24.02.2022 in Kopenhagen starten und Alcest und Cult Of Luna werden vom Hardcore-Outlet Svalbard begleitet.

Neige kommentiert: „Wir haben uns sehr gefreut, als wir von Cult Of Luna eingeladen wurden, sie auf ihrer kommenden Europatournee zu begleiten. Das wird ganz groß, und wir können es kaum erwarten, Euch alle endlich wiederzusehen!“

Hier könnt Ihr das Bandpaket erleben:

24/02 – Copenhagen (DK) – Stora Vega

25/02 – Berlin (DE) – Huxleys

26/02 – Krakow (PL) – Klub Studio

27/02 – Warsaw (PL) – Progresja

28/02 – Prague (CZ) – Roxy

01/03 – Vienna (AT) – Arena

02/03 – Ljubljana (SI) – Kino Siska

04/03 – Lausanne (CH) – Les Docks

05/03 – Stuttgart (DE) – Im Wizemann

06/03 – Munich (DE) – Muffathalle

07/03 – Wiesbaden (DE) – Schlachthof

08/03 – Munster (DE) – Skater’s Palace

09/03 – Utrecht (NL) – TivoliVredenburg Ronda

10/03 – Kortrijk (BE) – Depart

11/03 – Paris (FR) – L’Olympia

12/03 – London (UK) – The Forum

Alcest sind:

Neige – Gesang, Gitarre, Bassgitarre, Synthesizer

Winterhalter – Schlagzeug

