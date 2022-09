After All: präsentieren das Video zu „The Judas Kiss“

After All präsentieren das offizielle Video zu The Judas Kiss, der ersten Single vom kommenden Studioalbum Eos (Metalville / Rough Trade – VÖ 14.10.2022)

After All sind seit langem bekannt für ihr originelles Speed-Metal-Songwriting, bei dem die Killer-Riffs die Grundlage der Songs mit ihren starken Hooks und großen Refrains bilden, welche zudem üppig mit Gitarren-Leads und Harmonien garniert sind.

Nach mehr als 30 Jahren und zehn Alben in ihrer Karriere präsentiert die After All nun ihr bisher bestes Line-Up.

Auf dem neuen Album Eos stellt die Band Sänger Mike Slembrouck und Schlagzeuger Bert Guillemont vor, die dem gesamten Sound eine beeindruckende Dosis an Melodie und Intensität hinzufügen.

Mit Eos bestätigen die Gründer Dries Van Damme (Gitarre) und Christophe Depree (Gitarre) zusammen mit dem langjährigen Bassisten Frederik Vanmassenhove einmal mehr ihre Position als eine der besten belgischen Metal Bands.

Wie jedes After All Album seit 2009 wurde auch Eos von Dan Swanö bei Unisound gemischt und gemastert.

Das atemberaubende Artwork des neuen Albums stammt von Travis Smith. Eos wird auf CD, Vinyl und auf allen wichtigen digitalen Plattformen erhältlich sein.

Eos Tracklist:

Premonition The Judas Kiss Deceptor Kindred Spirits Elegy For The Lost Waiting For Rain Demons Raging Grand Illusion Torn Asunder Shadows Of The Mind At Dawn’s First Light

Line-Up

Mike Slembrouck – Vocals

Dries Van Damme – Guitars

Christophe Depree – Guitars

Frederik Vanmassenhove – Bass

Bert Guillemont – Drums

Links:

http://www.afterallmetal.com/

https://www.facebook.com/afterallmetal