Agrypnie: spielen am 22.02.2025 im Bambi Galore in Hamburg-Billstedt

Am 22.02.2025 erwartet Hamburg-Billstedt ein besonderes musikalisches Ereignis: Im Bambi Galore werden vier eindrucksvolle Bands die Bühne betreten. Headliner des Abends sind die Post-Black-Metal-Virtuosen von Agrypnie, begleitet von Todtgelichter, Private Paul und Xepereon. Dieses Konzert verspricht einen intensiven und unvergesslichen Abend für alle Liebhaber düsterer und atmosphärischer Klänge.

Agrypnie kommentieren die Show wie folgt: Without a doubt a huge personal highlight 2025! After many years we will return to Hamburg and we will be sharing the stage with none other than our great long-time friends in Todtgelichter. Private Paul and Xepereon will round out this incredible concert evening.

Bands: Agrypnie, Todtgelichter, Private Paul, Xepereon

Datum: 22.02.2025

Beginn: 19:30

Ort: Bambi Galore, Hamburg-Billstedt

Tickets: gibt es direkt HIER!