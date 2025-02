Aktiv Dödshjelp: kommen im Februar 2025 auf Deutschland-Tour

Die norwegische Punkband Aktiv Dödshjelp aus Oslo hat sich in den vergangenen Jahren in ihrer Heimat durch ihre explosiven Liveshows und nicht zuletzt durch ihre supermelodiösen Songs mit witzigen und ironischen Texten einen hervorragenden Ruf erspielt. In den 17 Jahren seit ihrer Gründung im Jahre 2007 ist die Band pausenlos im Inland und Ausland getourt und wird nun endlich ihr 2024 erschienenes Album Send Dudes den deutschen Fans live präsentieren! Nachdem die Band im Januar 2025 in einem grandiosen Heimspiel den Osloer Club Sentrum Scene mit 1.800 Leuten ausverkauft hat, kommt sie Ende Februar für acht Dates zum erstmalig auf Tour nach Deutschland!

Termine:

20.02. Hamburg – Hafenklang

21.02. Berlin – Wild At Heart

22.02. Hannover – Lux

23.02. Osnabrück – Bastard Club

27.02. Stuttgart – Goldmarks

28.02. Bochum – Die Trompete

01.03. Schweinfurt – Stattbahnhof

02.03. Leipzig – Hellraiser

Ticketlink: https://linktr.ee/crestwoodrecords

Aktiv Dödshjelp haben ihren Sound seit den Anfangstagen perfektioniert und liefern auf dem Debütalbum Send Dudes den perfekten Mix aus Punk und Rock. Wer auf norwegische Bands wie Turbonegro, The Good The Bad And The Zugly und Kvelertak steht, wird Aktiv Dödshjelp lieben! Die erste Single Lørdag vom Album ist im vergangenen Jahr auf #15 in die deutschen Rock Radio Charts eingestiegen und blieb dort sechs Wochen.