In Fachkreisen wird Al Di Meola seit nunmehr über vier Jahrzehnten als einer der Spitzengitarristen unseres Planeten verehrt.

Al Di Meola ist ein Pionier im Vermischen von Weltmusik, Rock und Jazz. Sein Gespür für komplexe Rhythmusstrukturen, kombiniert mit melodischem Songwriting und faszinierenden Harmonien, war schon immer das Herzstück seiner Musik.

Weltweite Anerkennung erreichte der Grammy-Preisträger durch seine Arbeit als Solo-Künstler, aber auch durch die Zusammenarbeit mit Frank Zappa, Jimmy Page, Stevie Wonder, Chick Corea, Paco De Lucia, John McLaughlin, Jean-Luc Ponty, Stanley Clarke, Luciano Pavarotti, Paul Simon, Phil Collins, Santana, Steve Winwood, Herbie Hancock und anderen. Al Di Meola hält bis heute die höchste Anzahl an Gitarrenauszeichnungen in verschiedenen Kategorien, die vom Guitar Player Magazin (USA) vergeben werden.

Der Musikclip zum Titel „Broken Heart“ zeigt den Künstler, wie er den Titel ebenso gekonnt wie gefühlvoll an akustischer Gitarre und seiner Gibson Les Paul vorträgt.

Al Di Meola – „Broken Heart“ (Official Video)

„’Broken Heart‘ ist ein Stück, das ich ursprünglich etwas weniger rhythmisch für ein Orchester geschrieben habe“, sagt Al Di Meola. „Diese neue Version repräsentiert einen lyrischen Ansatz mit elektrischen Gitarren als Hauptstimme, was das Originalgefühl mit erweitertem Rhythmus kombiniert.“

Des Weiteren zeigt der Clip den Künstler beim Fotoshooting für das neue Album „Opus“, das am 23. Februar 2018 weltweit bei earMUSIC auf dem Veröffentlichungsplan steht.

„Broken Heart“ ist hier als digitaler Download und Stream verfügbar:

Spotify:

iTunes:

http://smarturl.it/Meola_Broken_Spo iTunes: http://smarturl.it/Meola_Broken_iTu Deezer: http://smarturl.it/Meola_Broken_Dee

Im April kommt Al Di Meola mit seinem neuen Album „Opus“ auf Tour und spielt fünf Konzerte in Deutschland.

Al Di Meola Tour 2018

02.03.2018 – Verden, Germany

04.03.2018 – Helsingor, Denmark

06.03.2018 – Bern, Switzerland

07.03.2018 – Geneva, Switzerland

09.03.2018 – Basel, Switzerland

10.03.2018 – Zurich, Switzerland

11.03.2018 – Baden-Baden, Germany

14.03.2018 – Bergheim, Germany

15.03.2018 – Gummersbach, Germany

16.03.2018 – Nürnberg, Germany

