Alkaline Trio: haben neue Single „Bleeding Out“ mit Video veröffentlicht

So beginnt die Einladung, die Alkaline Trios funkelnde neue Single Bleeding Out eröffnet. Bleeding Out ist ein weiteres Paradebeispiel für die heimtückische Mischung des Trios aus melodischer Süße und lyrischer Dunkelheit und wird von einem unerbittlichen rhythmischen Rückgrat getragen, das immer wieder in einen der unverkennbaren Mitsing-Refrains der Band mündet – seid entsprechend darauf vorbereitet, diesen Song tagelang im Kopf zu behalten.

Bleeding Out folgt auf den kürzlich veröffentlichten Hit Oblivion – als zweiter von drei Songs, die Alkaline Trio mit dem Schlagzeuger/Produzenten Travis Barker von Blink 182 aufgenommen haben – die ersten Studioaufnahmen, die in der aktuellen Trio-Besetzung aus dem Gründungsmitglied und Gitarristen/Sänger Matt Skiba, dem langjährigen Bassisten/Sänger Dan Andriano und dem Schlagzeuger Atom Willard umgesetzt wurden.

Bleeding Out ist ab sofort auf allen digitalen Plattformen verfügbar und wird außerdem als limitierte, exklusive 7-Inch-Farbvinyl-Single im Direktvertrieb (D2C) veröffentlicht. Nun wurde auch das offizielle Musikvideo zu Bleeding Out veröffentlicht, in dem Regisseur Mark Eaton die rohe Energie eines Alkaline Trio-Auftritts aus nächster Nähe einfängt.

Travis Barker sagte über die Aufnahmen: „Die Zusammenarbeit mit Alkaline Trio war ein wahrer Genuss. Es war so aufregend, diese Songs anhand von Matts Demoaufnahmen zum Leben zu erwecken. Sowohl Matt als auch Dan sind unglaubliche Texter, zwei meiner absoluten Lieblingskünstler. Das Studio fühlt sich nie nach Arbeit an, sondern einfach nur nach einem magischen Ort zum Kreieren. Der Prozess verlief so natürlich und einfach, ich hätte ewig so weitermachen können. Ich bin wirklich stolz auf die Songs, die ich, Matt, Dan und Atom aufgenommen haben. Ich freue mich auf alles, was für Alkaline Trio noch kommt, und darauf, dass die Fans diese besonderen Songs hören können, die wir gemacht haben.“

Matt Skiba: „Die Veröffentlichung der neuen Songs, die wir mit Travis Barker und Adam Hawkins aufgenommen haben, erfolgt quasi im Aufnahmeprozess. Wir veröffentlichen sie in der Reihenfolge, in der wir sie aufgenommen haben, was meiner Meinung nach die Aufregung und Energie widerspiegelt, die wir im Studio beim Schreiben und Aufnehmen verspürt haben. Bleeding Out besitzt eine Energie und Spontaneität, die die Atmosphäre im Studio ziemlich genau einfängt. Ich freue mich sehr, dieses Lied mit unseren Mitmenschen auf der Erde zu teilen. Man kann dazu singen und tanzen, und gleichzeitig ist es traurigerweise ein Lied unserer Zeit.“

Dan Andriano erläutert: „Ich bin sehr stolz darauf, unsere nächste Veröffentlichung in dieser Dreier-Single-Serie anzukündigen: Bleeding Out. Matts Demo hat wirklich die meiste Arbeit geleistet, denn wir konnten sofort erkennen, was für ein Song es werden würde, und wir haben einfach angefangen, mitzutanzen. Travis hatte sofort großartige Ideen für die Instrumentierung und die Harmonien, die „Süßigkeiten“, wenn man so will. Und ich denke, die organische Art und Weise, wie es entstanden ist, zeigt sich wirklich im spaßigen und tanzbaren Fluss des Liedes.“

Atom Willard fügt an: „Bleeding Out ist mit Abstand einer der spaßigsten Songs, die ich je aufgenommen habe … Ich durfte währenddessen alle möglichen tollen Dinge tun, und ich bin ehrlich gesagt einfach so stolz darauf, wie es geworden ist. Matt und Travis hatten beide einige geniale Ideen, die es in die Post-Refrains und das Outro geschafft haben. Super unterhaltsam in der Herstellung, super unterhaltsam im Spiel.“