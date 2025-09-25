Archaic Thorn: veröffentlichen neuen Song „Conquering Spirits“ vom kommenden Album

Die Band Archaic Thorn hat einen neuen Song aus ihrem kommenden zweiten Studioalbum Malicious Spears veröffentlicht, das am 31. Oktober 2025 über High Roller Records erscheinen wird.

Ein Lyric-Video zu dem Track Conquering Spirits ist hier verfügbar:

Archaic Thorn sind seit 2010 im deutschen Death Metal Underground aktiv und haben sich stetig von ihrem frühen Demo Hydra Throats (2013) über die EP In Desolate Magnificence (2015) bis hin zu ihrem gefeierten Debütalbum Eradication (2020) weiterentwickelt, ohne dabei ihre ursprüngliche Aggressivität zu verlieren. Fans des Old-School-Sounds von Bands wie Degial, Necrovore oder Repugnant werden auch Malicious Spears lieben.

Auf ihrem zweiten Studioalbum setzt das sächsische Trio diesen Weg logisch fort. „From our point of view, it’s more catchy and features more distinctive riffs“, sagt Gitarrist CL. „The sound hits exactly what we were aiming for — we wanted an organic production that honestly reflects our band’s character and still delivers modern punch.“

Malicious Spears wird voraussichtlich Archaic Thorn eine Vielzahl neuer Fans einbringen. Wer kompromisslose Brutalität mit raffiniertem Songwriting auf diesem Niveau kombinieren kann, ist in der Lage, neben den Schwergewichten des Genres zu bestehen.

Malicious Spears – Trackliste:

1. Lord Of Tombs

2. A Blessed Ground Remains

3. Conquering Spirits

4. Advancing Without Mercy

5. Massgrave Transformation

6. Angel Of Havaz

7. Malicious Spears

Das Album wurde von Christoph Brandes in den Iguana Studios (unter anderem Necrophagist, Fragments Of Unbecoming) gemixt und gemastert. Das Cover-Artwork stammt von Rok, dem Sänger von Sadistik Exekution.

Archaic Thorn sind:

CL – Gitarren

MF – Gesang, Bass

TR – Schlagzeug

Archaic Thorn online:

https://www.facebook.com/hrrecords