Allt: veröffentlichen Debütalbum “From The New World”

Die Progressive-Metalcore-Alchemisten Allt haben ihr Debütalbum From The New World veröffentlicht. Das Album ist ab sofort über Century Media Records erhältlich.

Die Band ist bekannt für ihre audiovisuellen Erzählungen und hat ein gleichnamiges Albumvideo auf YouTube veröffentlicht:

Das 10-Track-Album ist ein klangliches Zeugnis einer postnuklearen Welt und beschreibt sowohl das Chaos als auch die Stille, die darauf folgt.

Allt sind derzeit als Support der schwedischen Metalcore-Band Imminence auf The Black Tour unterwegs, bevor die dann im März 25 erneut zu uns zurückkehren.

From The New World – European Tour 2025

02.03.2025 HU-Budapest, Dürer Kert

03.03.2025 AT-Vienna, Chelsea

04.03.2025 DE-Munich, Backstage

06.03.2025 DE-Leipzig, Naumanns

07.03.2025 CZ-Prague, Club Storm

09.03.2025 PL-Warsaw, Voodoo Club

10.03.2025 DE-Berlin, Badehaus

11.03.2025 DE-Hanover, LUX

12.03.2025 DE-Hamburg, Indra

14.03.2025 NL-Haarlem, Patronaat

15.03.2025 NL-Eindhoven, Dynamo

16.03.2025 DE-Cologne, MTC

17.03.2025 DE-Stuttgart, Im Wizemann

18.03.2025 CH-Zurich, Werk21

19.03.2025 DE-Frankfurt, Elfer

20.03.2025 FR-Paris, Backstage by the Mill

22.03.2025 UK-London, Underworld

23.03.2025 UK-Manchester, Night & Day

Tickets: https://ffm.live/ftnweu