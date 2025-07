Alter Bridge: kehren am 09.01.2026 über Napalm Records mit Band-betiteltem achten Album zurück

Auch nach mehr als zwanzig gemeinsamen Jahren zeigen die Rocker Alter Bridge keine Anzeichen von Müdigkeit. Von Kritiker:innen und Fans für einprägsame Riffs und einander duellierende Gitarren-Attacken sowie ansteckende Gesangsmelodien gefeiert, will das Quartett bestehend aus Frontmann Myles Kennedy, Gitarrist Mark Tremonti, Bassist Brian Marshall und Schlagzeuger Scott Phillips den Trend mit ihrem achten Album, veröffentlicht über Napalm Records, fortsetzen. Alter Bridge erscheint am 9. Januar 2026; erste physische Formate können schon jetzt vorbestellt werden.

Alter Bridge kommt mit zwölf neuen Songs daher, darunter einige der ikonischsten Aufnahmen der Bandgeschichte. Songs wie Rue The Day, Disregard und Scales Are Falling fügen sich nahtlos in die Diskografie von Alter Bridge ein. In Trust In Me teilen sich Myles und Mark den Gesang – Myles übernimmt die Strophen, während Mark sich dem Refrain widmet. Diesen Ansatz tauschen sie in Tested And Able, in dem Mark die Strophen intoniert und Myles den starken Refrain übernimmt – all das folgt auf eins der härtesten Intros der Bandgeschichte, das den Weg zu einer unvergesslichen Melodie ebnet. Hang By A Thread schickt sich mit seinen Referenzen an frühere Hits an, der nächste Fan-Favorit zu werden. Das Schlussstück Slave To Master ist einer der epischen Songs, für die Alter Bridge bekannt sind, und zusätzlich der längste Track, den das Quartett in seiner Karriere aufgenommen hat.

Für ihr achtes Album arbeitete die Band erneut mit ihrem langjährigen Produzenten Michael „Elvis“ Baskette zusammen. Aufgenommen wurde Alter Bridge im vergangenen Frühjahr über zwei Monate hinweg im legendären 5150 Studio in Kalifornien sowie Elvis’ Studio in Florida.

Alter Bridge Tracklist:

1. Silent Divide

2. Rue The Day

3. Power Down

4. Trust In Me

5. Disregarded

6. Tested And Able

7. What Lies Within

8. Hang By A Thread

9. Scales Are Falling

10. Playing Aces

11. What Are You Waiting For

12. Slave To Master

Alter Bridge ist derzeit in folgenden Formaten vorbestellbar:

– 1-CD 6p Digisleeve, 12p Booklet

– 2-LP Gatefold BLACK, Lyric Sheet

– 2-LP Gatefold Translucent Verde – Vetri (Indie exclusive)

– 2-LP Gatefold Translucent Verde – Vetri + autographed postcard (Newbury exclusive, limited to 50)

– 1-CD 6p Digisleeve + autographed postcard (Newbury exclusive, limited to 250)

– 2-LP Gatefold Splattered Black Smoke/ White Orange Black, 12p Booklet (Napalm mailorder exclusive)

– 2-LP BLACK, White Label Edition + hand-numbered Covercard (Napalm mailorder international-only exclusive)

– 2-LP Gatefold Marble Colorless Black & Red Black Old Purple, 12p Booklet (Napalm exclusive)

– LP Box incl. 2-LP Gatefold Split Black/Milk, 12p Booklet, 5-Tack Bonus Picture Vinyl in Plastic Sleeve, Artprint (Napalm mailorder international-only exclusive)

– 1-CD 6p Digisleeve + „Hang By A Thread” Shirt Bundle (Napalm exclusive)

– 2-LP Gatefold Splattered Crème Black, 12p Booklet (Band exclusive)

– 2-LP Gatefold Marble Black Smoke, 12p Booklet (Band exclusive)

– 2-LP Gatefold Cristallo Milk Glitter, Lyric Sheet (Band exclusive)

– 1-CD Jewel Case (Ticket Bundle for Townsend exclusive) + Guitar Pick (Band exclusive)

Zeitgleich mit der Ankündigung ihres neuen Albums enthüllen Alter Bridge ihre große What Lies Within Tour. Die 31 Shows umfassende Europatour beginnt am 15. Januar 2026 in Deutschland und endet am 5. März in Nottingham (UK) – mit dabei: Daughtry und Sevendust! Der Vorverkauf startet am 18. Juli.

What Lies Within Tour Europa 2026:

15.01.26 DE – Hamburg / Sporthalle

17.01.26 NO – Oslo / Sentrum Scene

18.01.26 NO – Olso / Sentrum Scene

20.01.26 SE – Stockholm / Annexet

22.01.26 FI – Helsinki / Ice Hall Black Box

24.01.26 DK – Kopenhagen / KB Hallen

25.01.26 DE – Berlin / Columbiahalle

27.01.26 PL – Gliwice / Prezero Arena Gliwice

28.01.26 HU – Budapest / Barba Negra

30.01.26 AT – Wien / Gasometer

31.01.26 HR – Zagreb / Bocarski Dom

02.02.26 IT – Rom / Atlantico

03.02.26 IT – Bergamo / Chorus Live Arena

05.02.26 CH – Zürich / The Hall

06.02.26 FR – Lyon / Halle Tony Garnier

08.02.26 FR – Barcelona / Razzmatazz 1

10.02.26 PT – Lissabon / Sagres Campo Pequeno

12.02.26 ES – Madrid / Palacio Vistalegre

13.02.26 FR – Bordeaux / Arkea Arena

15.02.26 LU – Luxemburg / Rockhal

17.02.26 DE – Oberhausen / Turbinenhalle

18.02.26 FR – Paris / Zenith

20.02.26 DE – München / Zenith

22.02.26 NL – Amsterdam / Ziggo Dome

23.02.26 BE – Brüssel / Ancienne Belgique

25.02.26 UK – Newcastle / Utilitia Arena

26.02.26 UK – Manchester / AO Arena

28.02.26 IE – Dublin / 3Arena

02.03.26 UK – Glasgow / OVO Hydro

04.03.26 UK – London / The O2

05.03.26 UK – Nottingham / Motorpoint Arena

Alter Bridge finden sich 2025 für eine einzelne Show zusammen. Die Band spielt am 1. Oktober in Nashville, Tennessee ein seltenes Akustik-Konzert, um das Tremonti Family Charity Golf Outing zu unterstützen. Die von Gitarrist Mark Tremonti ins Leben gerufene Benefiz-Veranstaltung unterstützt die National Down Syndrome Society (NDSS) – eine Mark nahe Organisation, da seine Tochter Stella mit Down-Syndrom geboren wurde. Bei dem Event wird Geld für die NDSS gesammelt. So werden auf Bundes-, Landes und lokaler Ebene Ressourcen und Einsatz geschaffen, damit Menschen mit Down-Syndrom sowie ihre Familien und Betreuer über ihren ganzen Lebensweg begleitet und unterstützt werden können. Die NDSS widmet sich unter anderem den Bereichen Bildung, Jobs, Gesundheit und Wohlbefinden sowie dem Altern.

Über Alter Bridge:

Im Jahr 2004 fanden sich vier Musiker mit Leib und Seele in Florida zusammen. Obwohl sie bislang eigene Wege gegangen waren, einten dieselben erlernten Lektionen, gewonnene Weisheiten und gemachte Abstriche diese Herren – Myles Kennedy (Gesang, Gitarre), Mark Tremonti (Gitarre, Gesang), Brian Marshall (Bass) und Scott Phillips (Schagzeug) – als Alter Bridge. In den folgenden zwei Jahrzehnten überstand die Band zahllose Irrungen und Wirrungen, trotzte allen Unwägbarkeiten und setzte sich als Hardrock-Magnat an die Spitze des Feldes. Mit ausverkauften Arenen, fast einer Milliarde Streams, internationalem Beifall und einem eingefleischten Publikum schufen sich die vier Musiker ein einzigartiges Vermächtnis. Angefangen mit dem Top-5-Einstieg des 2004 mit Gold ausgezeichneten One Day Remains erreichten Alter Bridge sechs aufeinanderfolgende Top-20-Debüts in den Billboard 200. Das Guitarist Magazine kürte Blackbird zum „Greatest Guitar Solo of All Time“, die ABIII-Single Isolation erreichte Platz 1 der Billboard Mainstream Rock Charts, das 2013 erschienene Album Fortress erhielt von Kerrang! und Total Guitar die seltenen Bestnoten und Walk The Sky schoss auf Platz 1 der Top Rock Albums Chart. Die Band füllte die O2 Arena und die Royal Albert Hall, ihr 2022 eschienenes Album Pawns & Kings wurde von Classic Rock mit 4,5 von 5 Sternen als „der Rolls-Royce unter den Alter Bridge-Alben“ gefeiert. Dasselbe Album wurde von American Songwriter, Guitar World und Loudwire gelobt, während Billboard die Gruppe als „eines von Amerikas führenden Hardrock-Quartetten“ adelte. Mit demselben Hunger treibt die Band auch auf ihrem selbstbetitelten achten Album Alter Bridge [Napalm Records] ihre Karriere voran. Es verkörpert alles, wofür die Band bekannt ist, darunter präzise Riffs, überragende Hooks und Gitarrensaiten zerreißende Soli.