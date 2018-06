Schon letzte Woche konnten die Melancholic Progressive Metaller AMORPHIS einen großartigen 4. Platz in den offiziellen deutschen Albumcharts für ihr 13. Studioalbum »Queen Of Time« (Nuclear Blast) verkünden! Heute gibt es weitere sagenhafte Ergebnisse weltweit, darunter auch Platz 1 in Finnland! In Deutschland, Finnland, Frankreich, Schweiz, UK und den USA konnten sie das Resultat ihres Vorgängers »Under The Red Cloud« verbessern, in vielen Ländern war es sogar der beste Charteinstieg, den die Band in ihrer Karriere jemals verzeichnen konnte!

Esa freut sich: „Diese Chartergebnisse sind einfach nur unglaublich. Mal davon abgesehen, dass die meisten Kritiker »Queen Of Time« lieben, heißt das nicht zwingend, dass das Album sich auch gut verkaufen wird, besonders im Jahr 2018. Wie wir es bereits schon oft gesagt haben: Wir haben die tollsten und loyalsten Fans des gesamten Universums. Ein riesiges DANKESCHÖN zu jeder einzelnen Person, die unser Album »Queen Of Time« gekauft oder gestreamt hat. Wir haben in dieses Album Blut, Schweiß und Tränen gesteckt, deshalb könnt ihr Euch sicher vorstellen, wie gut sich der Erfolg von »Queen Of Time« für uns anfühlt!!“

Dies sind alle Ergebnisse im Überblick:

#001 Finnland

#003 Schweden (Rock/Metal)

#003 Schweiz

#003 UK (Rock)

#004 Deutschland

#009 Japan (International)

#010 Kanada (Hard Music)

#010 Schweden (Vinyl)

#010 USA (Hard)

#011 Österreich

#015 UK (Indie)

#028 USA (Rock)

#045 Schweden

#045 Tschechien

#053 Polen

#055 USA (Top Current Albums)

#055 Kanada (Top Current Albums)

#060 Belgien (Flanders)

#060 Frankreich

#066 Belgien (Wallonia)

#072 USA (Top 200 Billboard)

#072 Kanada (Top Albums)

#122 UK

#158 Holland

Das Album kann hier bestellt werden: http://nuclearblast.com/amorphis-queenoftime

Seht hier das jüngste Musikvideo zu ihrer dritten Single ‚Amongst Stars‘, in dem auch Anneke van Giersbergen zu sehen ist: https://youtu.be/Jg2VqUTNjsw

Seht ebenfalls das Video zur jüngst veröffentlichten zweiten Single ‚Wrong Direction‘, in dem auch ihr langjähriger Texter Pekka Kainulainen zu sehen ist: https://youtu.be/Bz9uAOM4DHo

Außerdem könnt ihr Euch hier das Lyricvideo zur ersten Single ‚The Bee‘ anschauen: https://youtu.be/xf_4uvymwRw

Falls Ihr die Albumtrailer noch nicht gesehen habt, könnt ihr dies hier nachholen:

Trailer #1:

Trailer #2:

Trailer #3:

Trailer #4:

»Queen Of Time« – Tracklist:

01. The Bee

02. Message In The Amber

03. Daughter Of Hate

04. The Golden Elk

05. Wrong Direction

06. Heart Of The Giant

07. We Accursed

08. Grain Of Sand

09. Amongst Stars

10. Pyres On The Coast

Bonustracks (nur DIGI, 2LP und MAILORDER EDITION)

11. As Mountains Crumble

12. Brother And Sister

AMORPHIS live:

08.06. FIN Hyvinkää – Rockfest

09.06. FIN Tampere – South Park Festival

13.06. J Tokyo – Shibuya Club Quattro

14.06. J Osaka – Umeda Club Quattro

23.06. D St. Goarshausen – RockFels

24.06. F Clisson – Hellfest

05.07. D Ballenstedt – Rockharz Open Air

06.07. FIN Lohja – Rantajamit

12.07. D Balingen – Bang Your Head!!!

13.07. CZ Vizovice – Masters of Rock

14.07. FIN Joensuu – Ilosaarirock

20.07. FIN Laukaa – John Smith Rock Festival

27.07. FIN Kuopio – RockCock

28.07. FIN Oulu – Qstock

03.08. D Wacken – Wacken Open Air

10.08. B Kortrijk – Alcatraz Metal Festival

11.08. E Villena – Leyendas del Rock

18.08. FIN Hämeenlinna – Tuuloksen Kapakanmäki (w/ support)

w/ DARK TRANQUILLITY, MOONSPELL, OMNIUM GATHERUM

07.09. USA New York, NY – Gramercy Theatre

08.09. CDN Montréal, QC – Théâtre Corona

09.09. CDN Québec City, QC – Impérial de Québec

10.09. CDN Toronto, ON – The Opera House

11.09. USA Ft. Wayne, IN – Piere’s Entertainment Center

12.09. USA Detroit, MI – Harpos Concert Theatre

13.09. USA Joliet, IL – The Forge

14.09. USA Minneapolis, MN – The Cabooze

15.09. CDN Winnipeg, MB – The Park Theatre

17.09. CDN Edmonton, AB – The Starlite Room

18.09. CDN Calgary, AB – Dickens

19.09. CDN Vancouver, BC – Rickshaw Theatre

20.09. USA Seattle, WA – El Corazon

22.09. USA Berkeley, CA – UC Theatre

23.09. USA Anaheim, CA – City National Grove

24.09. USA West Hollywood, CA – Whiskey a Go Go

25.09. USA San Diego, CA – Brick by Brick

26.09. USA Phoenix, AZ – The Pressroom

27.09. USA Las Vegas, NV – House of Blues

28.09. USA Salt Lake City, UT – Liquid Joe’s

29.09. USA Denver, CO – Herman’s Hideaway

01.10. USA Dallas, TX – Trees

02.10. USA San Antonio, TX – The Rock Box

03.10. USA Houston, TX – Scout Bar

05.10. USA Tampa, FL – The Orpheum

06.10. USA Lake Park, FL – Kelsey Theater

07.10. USA Atlanta, GA – Masquerade

09.10. USA Louisville, KY – Diamond Pub & Billiards

10.10. USA Durham, NC – Motorco Music Hall

11.10. USA Baltimore, MD – Soundstage

12.10. USA Philadelphia, PA – Trocadero Theatre

13.10. USA Worcester, MA – The Palladium

14.10. USA Clifton Park, NY – Upstate Concert Hall

»Queen Of Time Tour 2018«

02.11. FIN Leppävirta – Vesileppis Areena*

03.11. FIN Joensuu – Unholy Winterfest**

09.11. FIN Turku – Logomo***

10.11. FIN Helsinki – Black Box***

16.11. FIN Rauha – Saimaa Arena****

17.11. FIN Tampere – Pakkahuone

23.11. FIN Seinäjoki – Rytmikorjaamo

24.11. FIN Oulu – Areena

01.12. FIN Hämeenlinna – Aulanko Areena

07.12. FIN Vaasa – WS Arena

08.12. FIN Pori – Isomäki Areena****

*w/ STRATOVARIUS, BLOCKBUSTER

**w/ CHILDREN OF BODOM, STRATOVARIUS, LOST SOCIETY

***w/ MYRKUR

****w/ TURMION KÄTILÖT

