„Nach der Tour ist vor der Tour“ – und so freut sich die Manfred Hertlein Veranstaltungs GmbH – nur einen Monat nach der letzten umjubelten ROCK MEETS CLASSIC Show 2018 – schon die neuen Tourdaten für 2019 bekannt geben zu können! Vorhang auf für die Jubiläumsspielzeit „10 Jahre ROCK MEETS CLASSIC“!

Und Bühne frei für fantastische Classic Rock Legenden, die im Februar und März 2019 wieder zehntausende Besucher in Deutschland und der Schweiz mit ihren Welthits begeistern werden!

RMC proudly presents: Ian Gillan (Deep Purple), Kevin Cronin (REO Speedwagon), Mike Reno (Loverboy), sowie spannende Special Guests! Die unzähligen Fans von Rockmusik, die auf Klassik trifft, dürfen sich also auf Megahits der Rockgeschichte freuen wie u.a. „Smoke On the Water“ (Deep Purple), „Keep On Loving You“ (REO Speedwagon), oder „Working For The Weekend“ (Loverboy“)!

Der Startschuss für die RMC-Jubiläumstour mit den größten Stars der Rockgeschichte – wie immer begleitet von der fabelhaften Mat Sinner Band und dem großartigen RMC Symphony Orchestra unter der Leitung von Bernhard Wünsch – fällt am 27. Februar 2019 in Passau (Dreiländerhalle).

Tickets für die ROCK MEETS CLASSIC Jubiläumstour 2019 sind ab Juni 2018 bei allen bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.

27.02.2019 Passau Dreiländerhalle

01.03.2019 München Olympiahalle

02.03.2019 Nürnberg Arena

03.03.2019 Frankfurt Jahrhunderthalle

06.03.2019 Zürich (CH) Hallenstadion

08.03.2019 Regensburg Donau-Arena

09.03.2019 Ingolstadt Saturn-Arena

10.03.2019 Berlin Tempodrom

12.03.2019 Kempten bigBox

14.03.2019 Neu-Ulm ratiopharm arena

15.03.2019 Würzburg S.Oliver-Arena

16.03.2019 Ludwigsburg MHP Arena

Weitere Tourdaten folgen in Kürze

Kommentare

Kommentare