08.06.2018

EISREGEN – Satan liebt dich (EP)

EISREGEN vs. MARTIN SCHIRENC PLAYS PUNGENT STENCH Split 7″

22.06.2018

THE HERETIC ORDER – Evil Rising

29.06.2018

AETERNITAS – Tales Of The Grotesque

STORMWITCH – Bound To The Witch

06.07.2018

ATROCITY – OKKULT II

13.07.2018

DEBAUCHERY VS. BALGEROTH – In der Hölle spricht man Deutsch

ELVENSTORM – The Conjuring

24.08.2018

DARK MILLENNIUM – Where Oceans Collide

HOPELEZZ – Stories of A War Long Forgotten

21.09.2018

WARPATH – Filthy Bastard Culture

DIABOLOS DUST – The Reaper Returns

HORSEMAN – …Of Hope, Freedom and Future

12.10.2018

DARKNESS – First Class Violence

26.10.2018

EISREGEN – Fegefeuer

SEITA – Maledictus Mundi

Kommentare

Kommentare