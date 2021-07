Apophis: enthüllen Tracklist des neuen Albums

Das Death Metal Fünfergespann Apophis hat vor einiger Zeit bei Massacre Records unterschrieben und wird am 03.09.2021 ein neues Album namens Excess veröffentlichen!

Nun wurde die Tracklist des Albums enthüllt, die weiter unten verfügbar ist.

Excess ist das 5. Studioalbum, das die Band im Zuge ihrer mehr als 30-jährigen Karriere veröffentlichen wird. Freut euch auf Death Metal der alten Schule in modernem Gewand, welches euch wie ein Dampfhammer zerschmettern wird!

Das Album ist als CD Digipak sowie als limitierte Vinyl LP in unterschiedlichen Farben erhältlich und kann hier bereits vorbestellt werden » https://lnk.to/apophisexcess

Excess wurde von Roger Kirchner und Dan Baune in den A-Tonal Recording Studios sowie Noise Foundry Productions produziert und gemischt und von Dan Swanö in den Unisound Studios gemastert.

Die erste Single vom kommenden Album erscheint nächste Woche zusammen mit dem dazugehörigen Video.

Apophis – Excess

CD Digipak

1. Excess

2. The End Of The Path

3. Every Single Stab

4. Metamorphosis

5. Forgive Yourself

6. Dust In The Sand

7. The Show Is Over

8. Temptations

Ltd. Vinyl LP

A-Side » Track 1-4

B-Side » Track 5-8

https://apophis-band.de

https://www.facebook.com/profile.php?id=100039586913073