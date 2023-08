Architects: EU-Tournee 2024 mit Spiritbox und Loathe

Nach ihrer äußerst erfolgreichen, nahezu komplett ausverkauften Tournee zur aktuellen Platte The Classic Symptoms Of A Broken Spirit (Epitaph / Indigo) verkünden Architects für Anfang 2024 Nachschlag in Form einer elf Städte umfassenden Europa-Tournee, die auch einen Stopp bei uns in Deutschland beinhaltet:

27.01.2023 Münster – Halle Münsterland

Mit an Bord sind mit Spiritbox und Loathe zwei weitere absolute Hochkaräter, sodass dieses Event ganz sicher als Pflichtveranstaltung durchgeht – schnell sein!

Der Kartenvorverkauf startet am Donnerstag, den 24.10.2023 um 10:00 Uhr. Tickets an allen bekannten VVK-Stellen.