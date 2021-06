Art Against Agony: „Reincarnation Suite“ kommt am 05.08.2021

Nachdem Art Against Agony bereits angekündigt hatten, dass sie am 02.07.2021 erstmals mit WITSKM (What If Two Serial Killers Marry) – Superior Beast einen Release mit Gesang veröffentlichen, kommt nun von den Prog Jazzern/Prog Metallern die nächste Ankündigung!

Am 05.08.2021 veröffentlichen Art Against Agony mit Reincarnation Suite über Vault Records eine über dreißigminütige EP. Mehrere musikalische Ideen werden in einem Stück entwickelt und bearbeitet. Nur für Spotify wird Reincarnation Suite in sieben Songs unterteilt. Auf Reincarnation Suite wird es Soli der renommierten Künstler Mattias IA Eklundh (Gitarre), Nippy Noya (Percussion) und Mars Williams (Saxophon) geben. Physisch wird Reincarnation Suite als Vinyl erhältlich sein.

Aktuell besteht für Fans auch die Möglichkeit ein Patron für Art Against Agony zu werden. Auf der Patreon Crowdfunding-Plattform könnt ihr einen Beitrag zwischen 5 und 15 US-Dollar im Monat für die Band spenden. Im Gegenzug dazu erhaltet ihr einige Extras, wie zum Beispiel signierte Vinyls, Shirts und Tickets. Eine tolle Sache, um die Arbeit der Band zu unterstützen und zu honorieren. Eine lohnenswerte Sache für Bands und Fans, wie wir meinen!

Hier kommt ihr zur Patreon Kampagne von Art Against Agony: https://www.patreon.com/artagainstagony

Zu Art Against Agony:

Art Against Agony spielen Prog Jazz/Prog Metal. Art Against Agony auf eine Band zu beschränken, würde ihnen nicht gerecht werden. Art Against Agony ist ein Künstlerkollektiv aus Musikern, Videofilmern, Fotografen und Grafikern, die verschiedene Einflüsse und Genres zu einem Projekt zu vereinen. Als Musiker sind sie dabei Maskenträger, weil sie besonderen Wert darauf legen wollen, dass am Ende der Applaus nicht ihren Gesichtern, Namen oder Körpern dient, sondern einzig und allein der Musik. Passend zu ihren Masken haben alle Beteiligten Pseudonyme.

Art Against Agony sind:

Gitarre – The Sorcerer

Gitarre – The Machinist

Piano, Synth – The Surgeon

Schlagzeug – The Malkavian

Bass, Live Sound – The Twin

Consulting – The Heretic

Fotografie, Webdesign – The Architect

Merch – The Harlekin

Japan Supervisor – The Glasses

Live Visuals – The Switch

Roadie, Marketing – The Sidekick

Mridangam – The Maximalist

Graphic Design – The Alchemist

Graphic Design – The Void

Links zu Art Against Agony:

http://artagainstagony.de/

https://artagainstagony.bandcamp.com/

https://artagainstagony.bigcartel.com/

https://www.facebook.com/artagainstagony