ASP: zum 25-jährigen Jubiläum mit Samsas Traum und Two Minds Collide auf „Zusammenkunft-Tour“

Seit 25 Jahren machen ASP ihr Ding – authentisch und stets sich selbst und ihren Fans treu –, und dies gilt es im Jahre 2024 im Rahmen einer besonderen Jubiläumstour zu feiern. Natürlich nicht ohne exquisite Begleitung: Samsas Traum und Two Minds Collide sind nicht nur Special Guests, sondern zudem Teil gemeinsamer Auftritte im Rahmen des Mini-Festival-Konzeptes. Außerdem wurde Nic Frost (Ex-Spielbann) als Duett-Partnerin im ASP-Set angekündigt.

Im Jahr 1999 fragte eine junge Band die deutsche Rocklandschaft scheinbar widersprüchlich und doch selbstbewusst: „Hast du mich vermisst?“. Gerade Anspruchsvolle und Andersdenkende belohnten diese Chuzpe und beantworten die Frage seit 25 Jahren mit einem beständigen Ja. Denn die Band mit dem gruselig geschminkten Frontmann ging stets mit einer gehörigen Portion Sperrigkeit ans Werk und meisterte die Gratwanderung zwischen lyrischem Anspruch und spielerischer Leichtigkeit. Gleichzeitig bespielt sie mehrere Genres von Heavy Rock über Electro bis zur Folkballade – und letztendlich keins. Denn keine Schublade passt – zu viele Stile dienen den auf den ebenso spannenden wie mutigen Konzeptalben veröffentlichten Geschichten.

25 Jahre, in denen Mastermind und Namensgeber Asp Spreng im Rahmen mehrerer Erzählzyklen phantastische Storys gesponnen und zu diesem Zweck eine völlig eigene Musikrichtung etabliert hat – den Gothic Novel Rock. Zuletzt überraschte die Band mit dem Hit-Album Horrors, welches mit musikalischen Kurzgeschichten – also Novellas statt Novels – eine spannende Abwechslung zu den bisherigen verschachtelten Erzählstrukturen bot und für ein aufregendes Intermezzo sorgte – bevor Asp sich dem Turm-Zyklus widmen wird.

Vielleicht ist es der gekonnte Spagat zwischen Poesie und Entertainment, der ASP so überaus erfolgreich gemacht hat. Anders erklären kann man dieses Phänomen nicht. Und eins steht fest: Auf der Bühne sind ASP immer ein Erlebnis – ob als Headliner der einschlägigen Szene-Festivals oder auf großen Metal-Veranstaltungen wie dem Wacken Open Air oder dem Rockharz Festival –, was sie mit einer speziellen Best-of-Show im Jubiläumsjahr wieder beweisen werden. Man darf sich auf Hits und Raritäten aus 25 zutiefst intensiven Jahren freuen.

ASP sind dieses Jahr zum Jubiläum mit Samsas Traum und Two Minds Collide auf Zusammenkunft-Tour. Nachdem es um Samsas Traum in den letzten Jahren etwas ruhiger geworden war, meldet sich die Band 2024 umso fulminanter zurück. Die Truppe um Mastermind Alexander Kaschte hat bei der Zusammenkunft-Tour drei neue Alben im Gepäck. Präsentiert wird ein Programm, das noch nie aufgeführt wurde und den Fokus auf die aktuellen Veröffentlichungen legt – ohne die großen Hits der Vergangenheit zu vernachlässigen. Man darf gespannt sein!

Two Minds Collide ist eine dreiköpfige Dark Rock Band aus Saarbrücken. Hier trifft moderne Rockmusik auf düstere Elektronik und gefühlvolle Orchesterklänge. Die 2017 gegründete Band befasst sich mit dem immer weiter voranschreitenden Empathieverlust der Gesellschaft. 2MC haben sich auf die Fahne geschrieben, ihren Zuhörern eine Plattform für Emotionen und Selbstreflexion zu bieten. Dabei singt Frontmann Lias in seinen englischen Texten über selbst Erlebtes, Höhen und Tiefen sowie das Zusammenprallen dieser Phasen und deren Bewältigung. Anfang 2020 durfte das Trio ASP auf ihrer Kosmonautilus-Tour als Special Guest begleiten. Anschließend nahm die Band ihr drittes Album Marching With The Dead auf, welches am 04.03.2022 veröffentlicht wurde. Seit 2021 ist Mastermind Lias zudem Bassist und Backgroundsänger bei … genau. ASP! Das wird den Konzertabend zusätzlich spannend machen, hat dieser doch zwei extrem intensive Jobs am selben Abend.

25 Jahre ASP – Die Zusammenkunft 3 mit Samsas Traum und Two Minds Collide

Präsentiert von: Sonic Seducer, Musix und metal.de

02.10.2024 Stuttgart – Theaterhaus

03.10.2024 Oberhausen – Turbinenhalle 1

04.10.2024 Hamburg – Markthalle ausverkauft

05.10.2024 Dresden – Alter Schlachthof

06.10.2024 Berlin – Huxleys Neue Welt

31.10.2024 Neunkirchen/Saar – Neue Gebläsehalle

01.11.2024 Heidelberg – Halle02

02.11.2024 Leipzig – Haus Auensee

03.11.2024 München – Backstage (Werk)

Info & Tickets unter: https://www.aspswelten.de