Neue Woche, neuer ATROCITY Song-Teaser! Hört hier in „All Men Must Die“ rein

Es ist der 5. Teaser für einen Song vom kommenden Album „OKKULT II„, das am 6. Juli bei Massacre Records erscheinen wird.

ATROCITYs neues, brutales und düsteres Meisterwerk „OKKULT II“ ist neben Jewel Case CD, Stream und Download auch in folgenden Formaten erhältlich: limitierte Vinyl LP, limitiertes Mediabook mit anderem Artwork und einer Bonus CD, auf der alle Songs als Instrumentalversion zu finden sind, sowie als streng limitiertes Boxset inklusive Mediabook, T-Shirt, Sticker, Postkarten und original unterschriebener Autogrammkarte.

Hier kann man das Album bereits bestellen » https://massacre.lnk.to/okkult_II

Eine besondere Record Release Show wird im Zuge des Sunstorm Open Airs am 06. Juli 2018 in Nordheim stattfinden.

Seid ihr bereit für DAS Death Metal Album des Jahres?

Kommentare

Kommentare