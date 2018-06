Britische Heavy Metal-Legende bestätigt finales Vorprogramm Uriah Heep, Black Star Riders und Megadeth eröffnen in Deutschland. Die Firepower 2018-Tournee startet am 19. Juni 2018 in Freiburg. Konzerte in Mannheim und München bereits ausverkauft!

Tourdates:

19.06.2018 Freiburg, Sick-Arena

20.06.2018 Mannheim, Zeltfestival

31.07.2018 München, Zenith

08.08.2018 Dortmund, Westfahlenhalle

