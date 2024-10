Autumn Bride – Bedtime Stories

Artist: Autumn Bride



Herkunft: Wien, Österreich



Album: Bedtime Stories



Spiellänge: 42:12 Minuten



Genre: Melodic Metal, Symphonic Metal

Release: 27.09.2024



Label: FFS Labelservice



Link: https://www.bookingsaustria.at/linktree-ab-bedtimestories/

Bandmitglieder:

Gesang – Suzy Fingernagel

Gitarre – Alexander Schmid

Bass – Ken Straetman

Schlagzeug – Max Fingernagel

Tracklist:

Lilith Underworld The Wolf Bedtime Stories Ashes to Ashes Sparks H.eart.H Your Hand Foreign Flames Northwind

Im Jahr 2021 veröffentlichte die Wiener Band Autumn Bride ihr erstes Studioalbum Undying – und war hiermit durchaus erfolgreich. Es folgte die Ehrung als Special Guest für Godsmack, die Begleitung von Visions Of Atlantis sowie zahlreiche Festivalshows in Europa, darunter das Nova Rock, das Wacken Open Air und die Full Metal Holidays.

Drei Jahre später erscheint nun mit Bedtime Stories der zweite Langspieler.

Eingeleitet wird das Album von dem Intro-Track Lilith. Ruhig und atmosphärisch verläuft der Einstieg in das Album, bevor uns Underworld in die Tiefen der menschlichen Seele entführen und uns die Bettgeschichten schmackhaft machen möchte. Das gelingt gut. Auffällig dabei ist, dass Autumn Bride die genretypische Orchestrierung als Untermalung verstehen und nicht als symphonische Brechstange. Im Vordergrund steht klar die rockige Stimme von Frontfrau Suzy Fingernagel, die sich – ebenfalls anders als viele Genrekollegen – auf eben jenen Rockton und nicht auf die klassische Sopranistenrolle fokussiert. Diese Konstellation zieht sich durch das gesamte Album. Dabei offenbaren sich einige Tracks schwerfälliger als andere. Hier sei als Beispiel The Wolf zu nennen, welcher nicht so eingängig daherkommt wie beispielsweise der folgende Titeltrack Bedtime Stories, aber gerade dadurch dem Album eine angenehme Tiefe verleiht. Dies erfordert jedoch eine gewisse Offenheit und ein Auseinandersetzen mit der Band, den Texten und der Orchestrierung – wer hierzu jedoch bereit ist, wird auch insbesondere in den vermeintlich schweren Tracks einen guten Freund finden. Aber auch, wer auf den schnellen Kick aus ist, wird auf diesem Album mit Sicherheit fündig. Das bereits erwähnte Bedtime Stories bietet sich hier mit seiner eingängigen Melodie und dem eingängigen Refrain an, welcher von der dominanten Stimme von Suzy Fingernagel gekonnt in Szene gesetzt wird. An dieser Stelle könnten noch weitere Tracks wie der ethnisch einleitende Track Ashes To Ashes oder die eher ruhige Ballade H.eart.H aufgezählt werden, doch eine bloße Nennung oder grobe Skizzierung würde der Gesamtsituation nicht gerecht werden. Das Album liefert musikalische Einzelkunstwerke, die auch jedes gut für sich allein stehen könnten und eine tiefere Betrachtung verdienen.