Aversions Crown: sprechen in neuem Albumtrailer über das Artwork von „Hell Will Come For Us All“

Die Australier von Aversions Crown werden am 12. Juni ihr viertes Studio Album Hell Will Come For Us All über Nuclear Blast veröffentlichen. Heute veröffentlicht die Band einen Albumtrailer, in dem sie über ihre Zusammenarbeit mit Eliran Kantor sprechen, der für das Artwork des Albums verantwortlich war.

Sänger Tyler Miller kommentiert:„Wir haben dafür vier Songs des Albums genommen und daraus eine Art vierteilige Geschichte gemacht, in der es um die Hauptfigur auf dem Artwork geht.“

Seht euch den Albumtrailer hier an: