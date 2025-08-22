Baest: veröffentlichen Visualizer zum Albumtrack “Depraved World”

Das dänische Metal-Kommando Baest hat sein mächtiges viertes Studioalbum Colossal weltweit über Century Media Records veröffentlicht.
Um das Veröffentlichungsdatum besonders hervorzuheben, präsentieren Baest außerdem einen Visualizer mit Animationen von Frederik Birn zum Abschluss-Track des Albums Depraved World, der hier angesehen werden kann:
Baest kommentieren den Release wie folgt:
„Sehet und staunet! Unser neues Album Colossal ist jetzt draußen. Wir sind sehr stolz auf dieses Werk und haben hart gearbeitet, um dieses Ergebnis zu erreichen. Und der Titel sagt alles – es ist grandios, es ist episch, und es ist Colossal!“
Produziert wurde das Album von Tue Madsen in den Antfarm Studios (Heaven Shall Burn, The Black Dahlia Murder, The Haunted u. a.). Colossal umfasst neun Tracks mit einer Gesamtlänge von 42 Minuten.
Baest live 2025:
21.08.2025 – Kaltenbach (Österreich) – Kaltenbach Open Air
06.09.2025 – Aalborg (Dänemark) – Port of Hell
04.10.2025 – Stavanger (Norwegen) – Stavanger Rock Fest
17.10.2025 – Sofia (Bulgarien) – Club Live & Loud
18.10.2025 – Besiktas (Türkei) – Portals Metal Fest
Weitere Shows werden in Kürze bekanntgegeben…
